На Московском центральном кольце восстановили движение поездов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) возобновлено и входит в график, информирует пресс-служба Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что движение поездов на МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за незапланированной остановки одного из составов.

"18:29 МЦК. Движение поездов в направлении против часовой стрелки восстановлено и вводится в график", — говорится в аккаунте московского метро в Twitter.

18:29 МЦК. Движение поездов в направлении против часовой стрелки восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 августа 2017 г.

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