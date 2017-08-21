На МЦК приостановили движение поездов по внешнему кругу

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение поездов на Московской центральной дороге (МЦК) против часовой стрелки приостановлено из-за незапланированной остановки одного из составов, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"18.00 МЦК. Уважаемые пассажиры! В настоящее время приостановлено движение "Ласточек" против часовой стрелки (по внешнему кругу). Это связано с незапланированной остановкой одного из составов", — говорится в аккаунте московского метро в Twitter

Отмечается, что специалисты РЖД прикладывают максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить движение "Ласточек". По часовой стрелке поезда курсируют по графику.

18.00 МЦК. Уважаемые пассажиры! В настоящее время приостановлено движение "Ласточек" против часовой стрелки (по внешнему кругу). — Московское метро (@MetroOperativno) 21 августа 2017 г.

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