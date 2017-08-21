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Общество

СМИ узнали о взыскании с Hyundai более 18 млн рублей несуществующим судьей

12:3121.08.2017
(обновлено: 12:49 21.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПроизводство автомобиля Hyundai Tuscon в КалиниградеПроизводство автомобиля Hyundai Tuscon в Калиниграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дагестанская коллегия Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) решила взыскать с "Хендэ Мотор СНГ" 18,2 млн рублей по спору с потребителем, сообщает газета "Коммерсант". При этом в компании заявили, что вердикт мог быть сфальсифицирован, а в ФАТС сообщили, что этот спор вообще никогда не рассматривался, а вынесший решение судья никогда не работал в этом арбитраже.

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Как отмечает газета, в апреле 2016 года Надим Апаев купил автомобиль Hyunday Equus за 1,3 млн рублей. Через некоторое время в машине выявились дефекты, и покупать потребовал заменить товар аналогичным, но модель уже была снята с производства и гражданину вернули деньги. Затем он подал в Советский районный суд Махачкалы иск к российскому дистрибьютору автомобилей Hyundai, "Хендэ Мотор СНГ" о взыскании 2,4 млн рублей. Ответчик утверждал, что стоимость купленного автомобиля на момент возмещения средств выросла до 3,7 млн рублей, а также потребовал выплатить 2,3 миллиона рублей пеней. 

Суд отклонил иск, резюмировав, что у истца нет доказательств роста цены на машину. Было также подчеркнуто, что "Хендэ Мотор СНГ" выполнила свои обязательства перед покупателем. Верховный суд Дагестана оставил решение без изменений.

Тем не менее 4 августа компания получила повестку из Кизлюртовского районного суда Дагестана о назначении заседания о выдаче исполнительного листа на решение дагестанной коллегии Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС). Этот судебный орган решил взыскать с "Хендэ Мотор СНГ" 18,21 миллиона рублей компенсации и 417 тысяч рублей третейского сбора.

Как следовало из текста решения ФАТС, истец (им выступил Абдурахман Магомедов, которому Апаев уступил требования к компании) увеличил размер пеней до 9,6 млн и потребовал взыскать с дистрибьютора штраф за нарушение потребительских прав.

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© Фото : Citroen
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Третейский суд вынес решение на основании копии арбитражного соглашения, предоставленного истцом. Газета отмечает, что в документе, якобы подписанном обеими сторонами спора, говорится, что все споры передаются в ФАТС, а дело рассматривается судьей единолично. В решении упоминается, что компанию уведомили о процессе, но ее представители не посещали заседания и не представили возражений. Доказательств изменения стоимости автомобиля там так и не появилось.

По словам руководителя юридического отдела "Хендэ Мотор СНГ" Натальи Моисеевой, компания никогда не вступала в отношения с Магомедовым и не участвовала в разбирательствах в третейском суде.

"Считаем, что решение ТС фальсифицировано с целью хищения денежных средств либо было выполнено судьей ТС в Махачкале с превышением полномочий", — заявила представитель компании.

В ФАТС заявили "Ъ", что такой спор никогда не рассматривался, а вынесший решение судья никогда там не работал.

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