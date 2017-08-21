Картой "Тройка" пользуются более 80 процентов пассажиров в Москве

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Количество пассажиров, использующих карту "Тройка" в столичном метрополитене, достигло 83,5 процента, а в наземном транспорте — более 82 процентов, сообщается на официальном портале мэра Москвы



По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, рост популярности этого проездного происходит за счет увеличения способов его пополнения. Сегодня это можно через электронный кошелек и приложение "Метро Москвы". После обновления приложения пользователи смогут записывать на карту все типы билетов.



"Тройка" была введена в Москве в апреле 2013 года. Сегодня ее можно использовать не только для проезда на всех видах городского транспорта, но и для прохода во многие культурные центры столицы. Кроме того, карту можно интегрировать в смартфон, если он поддерживает технологию бесконтактных платежей NFC.