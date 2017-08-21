Приморье получило 550 миллионов рублей для помощи пострадавшим от паводка

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Более 555 миллионов рублей из федерального бюджета поступило в краевой бюджет Приморья для выплаты пострадавшим от подтопления, сообщает пресс-служба администрации края.

В Приморье ликвидируют последствия паводка, который подтопил семь районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено. Подтопленных паводком домов не осталось.

"Более 555 миллионов рублей из федерального бюджета на выплату пострадавшим от наводнения приморцам поступили в край. На сегодняшний день выплаты из бюджета края получил 2 301 приморец. Всего из регионального бюджета на эти цели направлено уже более 50 миллионов рублей, ещё подготовлено три проекта распоряжений на сумму почти 31 миллион рублей для выплат 1 533 гражданам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 70 миллионов рублей пойдет на оказание единовременной материальной помощи, 242,5 миллиона рублей направлено на компенсацию за частичную утрату имущества первой необходимости, 243 миллиона рублей получат пострадавшие за полную утрату имущества первой необходимости. Из этих средств 7 012 пострадавших получат по 10 тысяч рублей, 4 850 человек – по 50 тысяч рублей, 2430 – по 100 тысяч рублей.

Отмечается, что охвачено в целом по пострадавшим территориям уже 94% граждан, подавших заявления об ущербе.

"В Уссурийском городском округе – 96%, в Михайловском районе – 92%, Надеждинском районе – 100%, в Октябрьском районе – 89%, в Пограничном – 88%, в Хасанском – 100%", – рассказала директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева.