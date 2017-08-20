Кириенко рассказал, что смотрел рэп-баттл Oxxxymiron и Славы КПСС

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что смотрел рэп-баттл Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Славы КПСС, но ни за кого из участников не болел.

"Смотрел", — сказал он.

"Ни за кого", — добавил Кириенко, отвечая на вопрос, за кого он болел.

В ночь на понедельник на YouTube был опубликована запись рэп-баттла (словесного состязания двух исполнителей-рэперов), в котором участвовали Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) и Слава КПСС. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Пять судей присудили победу Славе КПСС; Oxxxymiron впервые потерпел поражение