МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать личный прием инициативной группы обманутых дольщиков московского жилого комплекса "Царицыно", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как рассказала Петренко, недавно в СМИ была опубликована информация, что обманутые дольщики обратились в правоохранительные органы. Она отметила, что хотя расследованием уголовного дела занимаются органы внутренних дел, "Александр Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, и в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения".
ЖК "Царицыно" — один из крупнейших жилых комплексов комфорт-класса в Москве с площадью жилья более 1 миллиона квадратных метров. Некоторые корпуса первой очереди жилого комплекса планировалось ввести в эксплуатацию еще в июне 2014 года, однако в связи с финансовыми проблемами застройщика сроки ввода корпусов переносились.