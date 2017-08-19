МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать личный прием инициативной группы обманутых дольщиков московского жилого комплекса "Царицыно", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В минувшем октябре служба экономической безопасности МВД выявила нарушение прав более тысячи дольщиков в Москве и возбудила уголовное дело о мошенничестве — речь шла о противоправных действиях застройщика жилого комплекса "Царицыно".

Как рассказала Петренко, недавно в СМИ была опубликована информация, что обманутые дольщики обратились в правоохранительные органы. Она отметила, что хотя расследованием уголовного дела занимаются органы внутренних дел, "Александр Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, и в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения".

"В связи с многочисленными обращениями граждан председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам организовать ему личный прием инициативной группы дольщиков ЖК "Царицыно", — сказала Петренко.

ЖК "Царицыно" — один из крупнейших жилых комплексов комфорт-класса в Москве с площадью жилья более 1 миллиона квадратных метров. Некоторые корпуса первой очереди жилого комплекса планировалось ввести в эксплуатацию еще в июне 2014 года, однако в связи с финансовыми проблемами застройщика сроки ввода корпусов переносились.