Жириновский продал на московском рынке сувениры ЛДПР

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил на рынке Москвы распродажу сувенирной продукции партии, а также костюмов и футболок, выручка политика составила около 3 тысяч рублей.

В субботу Жириновский посетил один из столичных рынков Москвы, ознакомившись с имеющейся продукцией и даже приобретя некоторые вещи. Парламентарий сам стал продавать сувенирную продукцию партии, среди которых были носки, туалетная вода "Жириновский", кожаные ботинки, костюмы и другие вещи.

"Все высокого качества. Костюмы по 200-300 рублей. Хорошие костюмы… все за копейки", — агитировал Жириновский покупателей.

Владимир Жириновский на барахолке в Москве https://t.co/a9N9k2F5De — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 19 августа 2017 г.

"Нужны (в Москве – ред.) постоянно действующие рынки. Как в Стамбуле восточный базар", — заявил политик.

К концу распродажи политик распродавал вещи за 10-50 рублей. После этого Жириновский на все вырученные деньги угостил лимонадом всех присутствующих. Как сообщили корреспонденту РИА Новости продавцы лимонада, представители ЛДПР закупили напитка на сумму в 3 тысячи рублей. Таким образом, выручка с продаж составила примерно эту сумму.