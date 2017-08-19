МЧС направило самолет в Турцию за тяжелобольным россиянином

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Самолет МЧС России доставит в Санкт-Петербург из Турции россиянина, который тяжело заболел во время отдыха в Анталии, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным петербургских СМИ, 63-летний педагог отдыхал в Анталии, но перед самым возвращением домой у него остановилось сердце. Мужчину доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В Анталию из Москвы вылетел самолет Superjet 100 МЧС России, который доставит тяжелобольного гражданина РФ в Санкт-Петербург. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — сообщили в министерстве.

Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

На протяжении всего полета мужчину будут сопровождать медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России.

"В Санкт-Петербурге пациента доставят для специализированного лечения во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова", — заключили в МЧС.