Петербуржцы несут цветы к консульству Испании в память о жертвах теракта

Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Жители Петербурга несут цветы к зданию генерального консульства Испании в память о жертвах теракта в Барселоне, передает корреспондент РИА Новости.

Цветы появились в пятницу днем у входа в здание испанской дипмиссии на улице Фурштатской, 9. На здании приспущены флаги Испании и Евросоюза. Ранее свои соболезнования в связи с терактом выразили губернатор Петербурга и спикер городского Законодательного собрания.

© Фото : Кирилл Чулков Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017 © Фото : Кирилл Чулков Цветы у консульства Испании в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

В ночь на пятницу стихийный мемориал появился и в Москве у здания испанского посольства.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате этих терактов погибли 14 человек, 130 пострадали.

К настоящему моменту полиция задержала четырех человек по подозрению в причастности к терактам. Еще одного разыскивает полиция. По сообщениям СМИ, это 17-летний Мусса Укабир, брат одного из задержанных.

* Запрещенная в России террористическая организация

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