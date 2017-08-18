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Общество

Минтранс установит резервные "окна" для монтажа арок Крымского моста

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (222)
13:4018.08.2017
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаСнятие со стапеля железнодорожного арочного пролета Крымского моста. 5 августа 2017Снятие со стапеля железнодорожного арочного пролета Крымского моста. 5 августа 2017
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сложнейшая и уникальная морская операция по установке арок Крымского моста зависит от множества факторов – в первую очередь, погодных условий, сообщили в Минтрансе. 

Строители забили последнюю сваю в основание автодорожной части Крымского моста
© Инфоцентр "Крымский мост"
Завершено погружение свай автодорожной части моста в Крым

Так, при погрузке арки на плавсистему скорость ветра не должна превышать 5 м/с; при транспортировке – до 10 м/с. Неблагоприятные погодные условия в Керченском проливе не позволяют точно определить дату завершения морской операции.

С начала августа в Керченском проливе установились северно-западные, северо-восточные ветра скоростью свыше 15 м/с (в отдельные дни – с порывами до 34 м/с), в связи с чем запрошены резервные "окна" сроком до 72 часов на весь сентябрь для проведения операции.

По прогнозу ФГБУ "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу охраны окружающей среды", в ближайшие дни погода в Керченском проливе будет определяться взаимодействием антициклона над европейской частью России и Западной Сибирью и ложбиной над юго-востоком Черного моря. 19-21 августа сохраняется северо-восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Метеосводка выдается каждые 6 часов с прогнозом на 5 суток, на 3 суток, на 24 часа, на 12 часов. Ведется постоянный контроль гидрометеорологических условий в зоне производства работ, включая скорость и направление ветра, барометрическое давление, видимость, высота и направление волнения, ожидаемые осадки.

В Керченском проливе испытали плавучую систему для перевозки арок моста в Крым
© Инфоцентр "Крымский мост"
В Керченском проливе испытали систему для перевозки арок моста в Крым

Согласно программе подготовки, до начала морской операции в акватории Керченского пролива проводится комплекс тестовых испытаний плавучей системы. Один из ключевых этапов испытаний штатно прошел в фарватере Керчь-Еникальского канала 9 августа: ограничение судоходства тогда не превысило 12 часов. Лоцманы провели через пролив все суда, ожидавшиеся транзита, в течение двух часов после завершения испытаний. Другие ограничения судоходства в проливе в течение августа не вводились.

Точные даты проведения операций определяются за двое суток до их начала (в зависимости от погодных условий в зоне проведения операций). Судоходство, включая транзит по Керчь-Еникальскому каналу, регулируется капитаном морского порта Керчь и ограничивается только непосредственно во время проведения операций.

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