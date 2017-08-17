Росавтодор готовит предложения о любительском забеге по мосту в Крым

ДВОРИКИ (Владимирская область), 17 авг — РИА Новости. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) готовит предложения о проведении массового любительского забега по мосту в Крым после его ввода в эксплуатацию, сообщил глава ведомства Роман Старовойт.

Он выступал в четверг на форуме "Территория смыслов". Один из участников спросил Старовойта, не планируется ли провести массовый любительский забег через мост в Крым.

"Я увлекаюсь бегом на любительском уровне. Мы готовим предложения, чтобы сделать регулярный забег после ввода объекта в эксплуатацию. Здесь нужно внимательно посмотреть по безопасности. Это особый режим эксплуатации объекта. До открытия, до ввода в эксплуатацию мы вряд ли сможем это организовать", — ответил глава Росавтодора.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

"Мне кажется, это (забег — ред.) можно будет сделать, организовав реверсивное движение. Мне кажется, это лучше делать где-то в апреле, до наступления туристического сезона. Готовим такие предложения. Поддержки пока не нашли, но желающих пробежать много", — добавил Старовойт.