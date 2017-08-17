Кобзон жестко ответил "Миротворцу", поглумившемуся над Глаголевой

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон назвал мракобесами и негодяями представителей украинского сайта "Миротворец", которые посвятили издевательский пост в Facebook кончине актрисы Веры Глаголевой.

Народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни. Муж актрисы Кирилл Шубский ранее сообщил, что актриса ушла из жизни после долгой болезни.

Представители скандально известного сайта "Миротворец" написали в своем сообщении, что Глаголева поддерживала "агрессию России против Украины" и, посетив Крым, "нарушила" государственную границу, связав ее болезнь с этими фактами.

"Мракобесы, негодяи, которые издеваются надо всем, над чем можно поиздеваться. Над этим издеваться грешно, они ведь православные. Нельзя издеваться над памятью. Но, тем не менее, нельзя обращать внимания: они захлебываются в своем гневе, это зомбированный народ, ничего не соображающий", — сказал Кобзон РИА Новости.