Сайт "Миротворец" с издевкой написал о смерти Глаголевой

Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины. Архивное фото

Режиссер Вера Глаголева дает интервью во время встречи съемочной группы своего фильма Две женщины. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" поиздевался над смертью российской актрисы Веры Глаголевой.

В посте в Facebook представители сайта написали о том, что она поддерживала "агрессию России против Украины" и "нарушила" государственную границу, и связали с этим ее болезнь.

"Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", — говорится в сообщении.

"Миротворец" известен в первую очередь публикациями личных данных ополченцев Донбасса, журналистов, артистов и всех тех, кто якобы являются "врагами Украины". В частности, туда попадают музыканты, выступившие в Крыму, причем не только российские — в базу "Миротворца", в частности, внесены Эмир Кустурица и участники группы Scooter.

Вера Глаголева попала в список "Миротворца" после того, как в прошлом году приняла участие в крымском фестивале Боспорские агоны.

Актриса скончалась в Германии на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ней состоится 19 августа в Центральном доме кино.