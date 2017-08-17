США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

"Хуже смерти — ждать". Монологи родных шахтеров, пропавших в руднике "Мир"

13:5717.08.2017
(обновлено: 14:08 17.08.2017)
02111
© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкШахтеры в руднике корпорации АЛРОСАШахтеры в руднике корпорации АЛРОСА
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Уже третью неделю в руднике "Мир" в республике Саха (Якутия) проходит операция по спасению заблокированных горняков. Во время прорыва воды 4 августа в шахте находились 142 человека, остальные работали на поверхности. Эвакуировать удалось 133 человека, спустя сутки сумел выбраться еще один. Восемь остаются пропавшими без вести, поиски четверых не возобновят. Остальные четверо — жители Белгорода, и родные надеются на то, что их найдут живыми. РИА Новости публикует монологи их близких о том, как проходят дни в ожидании спасения.

"Шанс выжить есть"

Ирина Власенко, жена машиниста буровой установки Алексея Власенко

Муж приехал в Мирный в конце июля, успел проработать чуть больше недели. Это был его второй раз в шахте, до этого он бурил на поверхности. Никто не мог представить, что будет такой риск. Но когда мы созванивались, Леша рассказывал, что условия ужасные: кругом вода, он приходил мокрый насквозь. Вода была по колено и выше.

Нам предоставили гостиницу, отвезли на рудник. Нас здесь кормят, поят, лелеют, руководители компании носят за нами чемоданы. Но это ничего не значит пока наши мужчины там.

У них тяжелейшее состояние, но шанс выжить есть. Они находятся на возвышенности чуть выше горизонта 210 (глубина выработки в метрах. — Прим. ред.). С левой стороны до них 190 метров: во время аварии со всего коридора выработки водой туда нанесло все металлические трубы, поэтому их вырезают и выносят по частям. А с правой стороны — 240 метров: там огромные булыжники, их обходят взрывными работами. Все осложняет вязкая глина — спасатели собираются положить пенопластовые плиты. Самое большее расстояние, которое удалось пройти за сутки, — 18 метров.

Я не знаю, как передать эти чувства горя и безысходности. Родным шахтеров из Новосибирска, Крыма и Донбасса объявили, что продолжать спасательные работы на горизонте 310 нет возможности. То есть похоронили заживо. Возможно, не найдут никогда: нам сказали, что шахту начнут восстанавливать не раньше, чем через год.

© Фото предоставлено телеканалом "Алмазный край"Промышленные альпинисты приступили к работе на руднике "Мир"
© Фото предоставлено телеканалом "Алмазный край"
Промышленные альпинисты приступили к работе на руднике "Мир"

"Как полумертвые"

Алексей Марьин, брат машиниста буровой установки Дмитрия Марьина

О том, что может случиться авария, знали давно. Шахта была в плачевном состоянии. Первые прорывы воды были 24 и 29 июля. Это снимали на камеру. Но работы не остановили, в режим аварийного состояния шахту не перевели. На пятые сутки случилась трагедия. А июльский ролик, который выложили в Youtube, кто-то подписал как съемку от четвертого августа. Хотя это было нереально: людей экстренно выводили, было не до камер.

Как и когда началась спасательная операция, мы не знаем. Седьмого августа мы прилетели из Белгорода, а на следующий день спасательные работы прекратили (спасатели объясняли приостановку угрозой обрушения воды в шахту. — Прим. ред.). Ждали, пока опустится уровень воды. Поиски возобновили только спустя четыре дня, 11 августа.

Я видел жен и матерей ребят с горизонта 310. Ходят, как полумертвые, сидят на успокоительных таблетках — не живут, а существуют. Хуже смерти — ждать непонятно чего. Не дай бог никому.

Все решится, когда откопают горизонт 210. Мы еще не похоронили своих ребят — верим, надеемся. Дай бог сил дождаться.

© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкОтряд горноспасателей спускается в шахту "Мир". 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Отряд горноспасателей спускается в шахту "Мир". 5 августа 2017

 

"До последнего"

Алина Мисник, дочь мастера участка Валентина Мисника

Четырнадцатого августа сообщили, что установили примерное местонахождение наших ребят. Но новых данных нет, есть лишь информация о месте, где они вели бурение дренажных скважин. Неясно, смыло ли их, затопило ли, находятся ли они в сухом месте. По нашим предположениям, они на возвышенности. Возможно, там есть пожарные краны с пресной водой. Ту, которая хлынула, нельзя пить, она очень соленая.

Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Многие шахтеры с рудника "Мир" спаслись благодаря аварийному оповещению

Авария произошла, когда была пересменка, поэтому другим шахтерам просто повезло, что они не успели занять рабочие места. Нашим — нет. Но предвестники были: еще 29 июля из карьера в шахту пошли грунтовые воды. Это был ненормальный поток — у нас есть видеозаписи. Мы показывали видео руководству компании. Нам ответили, что это "перераспределение воды".

Людей не хватало. В списке пропавших числится машинист буровой установки Роман Гуляев. На самом деле пропал наш земляк Дмитрий Жуков — он работал по чужому пропуску. Отец рассказывал, что вместо обычной смены в восемь часов наши ребята работали по двенадцать, без выходных. В компании знали, что уровень воды поднимается, а каналы водоотведения не справляются.

Сначала представители МЧС и рудника "Мир" доносили до нас разную информацию: восьмого августа в гостиницу приехали представитель "Алросы" Кузнецов и два спасателя-альпиниста. Кузнецов сказал, что больше работ не будет: "Можете похоронить родственников". У нас началась истерика. Потом с совещания на руднике приехал заместитель начальника МЧС Владлен Аксенов. Обещал, что работы будут продолжаться "до последнего".

Боюсь, что если бы восемь заблокированных шахтеров оказались местными жителями, об этой ситуации вообще бы никто не узнал. Нас волнует не только то, как проходит спасательная операция и сколько метров прошли за сутки, а почему это вообще случилось, что это было. На этот вопрос обещают ответить через месяц.

© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкГорноспасатели на руднике "Мирный"
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Горноспасатели на руднике "Мирный"

РИА Новости обратилось за комментарием к представителю компании "Алроса" Павлу Прыткову.

— Родные заблокированных шахтеров утверждают, что о прорыве воды было известно еще за несколько дней до трагедии.

— Речь, вероятно, идет о событиях 24 июля, когда на руднике "Мир" произошло перераспределение воды и рассолов между горизонтами. Такие перераспределения происходят периодически, учитывая гидрологические особенности рудника. Общий объем поступающей в шахту воды тогда не увеличивался, что подтверждено соответствующим отчетом.

После этого были проведены штатные работы: произведена закладка промоин закладочным материалом, пробурены дополнительные скважины для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник и установлены дополнительные насосы. В результате в течение трех дней ситуация стабилизировалась. Водораспределение в шахте нормализовалось 26 июля.

Обрушение руды в руднике произошло 29 июля, в результате под завалом оказался водитель самосвала. Все показатели учета воды в шахте в этот момент были в норме. По нашему мнению, причины аварии 4 августа были иными, реальную ситуацию подтвердит Ростехнадзор по итогам завершения проверок.

— Почему изначально в списке заблокированных шахтеров числился Гуляев? По словам родственников, по его пропуску в шахту спускался Жуков.

— Дмитрий Жуков и Роман Гуляев являются работниками подрядной организации "Белспецмонтаж", а не компании "Алроса". Все обстоятельства, связанные с внесением в первоначальный список заблокированных под землей шахтеров Романа Гуляева, будут установлены следствием. Кроме того, с мая по инициативе Наблюдательного совета компании в АЛРОСА проводится аудит промышленной безопасности. В рамках аудита будет дана оценка и работы системы пропускного режима на производственных объектах компании.

© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"Перейти в фотобанкРудник группы компаний "Алроса" "Мир" в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба АК "АЛРОСА"
Перейти в фотобанк
Рудник группы компаний "Алроса" "Мир" в Якутии, где произошел прорыв воды. 4 августа 2017

*"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, на ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет работу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.

Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена