"Хуже смерти — ждать". Монологи родных шахтеров, пропавших в руднике "Мир"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Уже третью неделю в руднике "Мир" в республике Саха (Якутия) проходит операция по спасению заблокированных горняков. Во время прорыва воды 4 августа в шахте находились 142 человека, остальные работали на поверхности. Эвакуировать удалось 133 человека, спустя сутки сумел выбраться еще один. Восемь остаются пропавшими без вести, поиски четверых не возобновят. Остальные четверо — жители Белгорода, и родные надеются на то, что их найдут живыми. РИА Новости публикует монологи их близких о том, как проходят дни в ожидании спасения.

"Шанс выжить есть"

Ирина Власенко, жена машиниста буровой установки Алексея Власенко

Муж приехал в Мирный в конце июля, успел проработать чуть больше недели. Это был его второй раз в шахте, до этого он бурил на поверхности. Никто не мог представить, что будет такой риск. Но когда мы созванивались, Леша рассказывал, что условия ужасные: кругом вода, он приходил мокрый насквозь. Вода была по колено и выше.

Нам предоставили гостиницу, отвезли на рудник. Нас здесь кормят, поят, лелеют, руководители компании носят за нами чемоданы. Но это ничего не значит пока наши мужчины там.

У них тяжелейшее состояние, но шанс выжить есть. Они находятся на возвышенности чуть выше горизонта 210 (глубина выработки в метрах. — Прим. ред.). С левой стороны до них 190 метров: во время аварии со всего коридора выработки водой туда нанесло все металлические трубы, поэтому их вырезают и выносят по частям. А с правой стороны — 240 метров: там огромные булыжники, их обходят взрывными работами. Все осложняет вязкая глина — спасатели собираются положить пенопластовые плиты. Самое большее расстояние, которое удалось пройти за сутки, — 18 метров.

Я не знаю, как передать эти чувства горя и безысходности. Родным шахтеров из Новосибирска, Крыма и Донбасса объявили, что продолжать спасательные работы на горизонте 310 нет возможности. То есть похоронили заживо. Возможно, не найдут никогда: нам сказали, что шахту начнут восстанавливать не раньше, чем через год.

© Фото предоставлено телеканалом "Алмазный край" Промышленные альпинисты приступили к работе на руднике "Мир" © Фото предоставлено телеканалом "Алмазный край" Промышленные альпинисты приступили к работе на руднике "Мир"

"Как полумертвые"

Алексей Марьин, брат машиниста буровой установки Дмитрия Марьина

О том, что может случиться авария, знали давно. Шахта была в плачевном состоянии. Первые прорывы воды были 24 и 29 июля. Это снимали на камеру. Но работы не остановили, в режим аварийного состояния шахту не перевели. На пятые сутки случилась трагедия. А июльский ролик, который выложили в Youtube, кто-то подписал как съемку от четвертого августа. Хотя это было нереально: людей экстренно выводили, было не до камер.

Как и когда началась спасательная операция, мы не знаем. Седьмого августа мы прилетели из Белгорода, а на следующий день спасательные работы прекратили (спасатели объясняли приостановку угрозой обрушения воды в шахту. — Прим. ред.). Ждали, пока опустится уровень воды. Поиски возобновили только спустя четыре дня, 11 августа.

Я видел жен и матерей ребят с горизонта 310. Ходят, как полумертвые, сидят на успокоительных таблетках — не живут, а существуют. Хуже смерти — ждать непонятно чего. Не дай бог никому.

Все решится, когда откопают горизонт 210. Мы еще не похоронили своих ребят — верим, надеемся. Дай бог сил дождаться.

"До последнего"

Алина Мисник, дочь мастера участка Валентина Мисника

Четырнадцатого августа сообщили, что установили примерное местонахождение наших ребят. Но новых данных нет, есть лишь информация о месте, где они вели бурение дренажных скважин. Неясно, смыло ли их, затопило ли, находятся ли они в сухом месте. По нашим предположениям, они на возвышенности. Возможно, там есть пожарные краны с пресной водой. Ту, которая хлынула, нельзя пить, она очень соленая.

Авария произошла, когда была пересменка, поэтому другим шахтерам просто повезло, что они не успели занять рабочие места. Нашим — нет. Но предвестники были: еще 29 июля из карьера в шахту пошли грунтовые воды. Это был ненормальный поток — у нас есть видеозаписи. Мы показывали видео руководству компании. Нам ответили, что это "перераспределение воды".

Людей не хватало. В списке пропавших числится машинист буровой установки Роман Гуляев. На самом деле пропал наш земляк Дмитрий Жуков — он работал по чужому пропуску. Отец рассказывал, что вместо обычной смены в восемь часов наши ребята работали по двенадцать, без выходных. В компании знали, что уровень воды поднимается, а каналы водоотведения не справляются.

Сначала представители МЧС и рудника "Мир" доносили до нас разную информацию: восьмого августа в гостиницу приехали представитель "Алросы" Кузнецов и два спасателя-альпиниста. Кузнецов сказал, что больше работ не будет: "Можете похоронить родственников". У нас началась истерика. Потом с совещания на руднике приехал заместитель начальника МЧС Владлен Аксенов. Обещал, что работы будут продолжаться "до последнего".

Боюсь, что если бы восемь заблокированных шахтеров оказались местными жителями, об этой ситуации вообще бы никто не узнал. Нас волнует не только то, как проходит спасательная операция и сколько метров прошли за сутки, а почему это вообще случилось, что это было. На этот вопрос обещают ответить через месяц.

РИА Новости обратилось за комментарием к представителю компании "Алроса" Павлу Прыткову.

— Родные заблокированных шахтеров утверждают, что о прорыве воды было известно еще за несколько дней до трагедии.

— Речь, вероятно, идет о событиях 24 июля, когда на руднике "Мир" произошло перераспределение воды и рассолов между горизонтами. Такие перераспределения происходят периодически, учитывая гидрологические особенности рудника. Общий объем поступающей в шахту воды тогда не увеличивался, что подтверждено соответствующим отчетом.

После этого были проведены штатные работы: произведена закладка промоин закладочным материалом, пробурены дополнительные скважины для организации перетекания воды по трубопроводам в главный водосборник и установлены дополнительные насосы. В результате в течение трех дней ситуация стабилизировалась. Водораспределение в шахте нормализовалось 26 июля.

Обрушение руды в руднике произошло 29 июля, в результате под завалом оказался водитель самосвала. Все показатели учета воды в шахте в этот момент были в норме. По нашему мнению, причины аварии 4 августа были иными, реальную ситуацию подтвердит Ростехнадзор по итогам завершения проверок.

— Почему изначально в списке заблокированных шахтеров числился Гуляев? По словам родственников, по его пропуску в шахту спускался Жуков.

— Дмитрий Жуков и Роман Гуляев являются работниками подрядной организации "Белспецмонтаж", а не компании "Алроса". Все обстоятельства, связанные с внесением в первоначальный список заблокированных под землей шахтеров Романа Гуляева, будут установлены следствием. Кроме того, с мая по инициативе Наблюдательного совета компании в АЛРОСА проводится аудит промышленной безопасности. В рамках аудита будет дана оценка и работы системы пропускного режима на производственных объектах компании.

*"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, на ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет работу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.