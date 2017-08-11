Спасателям удалось избежать обрушения воды в аварийную шахту в Якутии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На руднике "Мир" в Якутии удалось снять угрозу обрушения воды в шахту, что позволит активизировать поисково-спасательные работы, сообщает в пятницу МЧС РФ.
"Удалось освободить чашу карьера от воды и обезопасить горноспасателей и шахтёров, которые ведут поисково-спасательные работы под землёй. Судьба восьми горняков, находящихся в горных выработках с момента подтопления, остаётся неизвестной", — говорится в релизе.
Чашу карьера, где скопилось более 40 тысяч тонн воды, удалось разгрузить и обеспечить безопасное ведение поисков.
Разработанный в "Алросе" план позволил управляемо и безопасно направить скопившуюся воду на самые нижние горизонты рудника.
Поисково-спасательные работы в шахте ведутся круглосуточно в три смены. В ликвидации последствий аварии задействованы 320 специалистов, это совместная группировка МЧС и "Алросы".