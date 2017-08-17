Абонент МТС хочет отсудить у оператора 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Абонент МТС в Тамбове пытается взыскать 30 миллиардов рублей с компании за причинение морального вреда; компания якобы незаконно списала бесплатные минуты, следует из ежеквартального отчета МТС за второй квартал 2017 года.

"Мелехов А.В. обратился с иском к ПАО "МТС" о взыскании морального вреда в размере 30 миллиардов рублей… Решением от 31 января 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано. 10 апреля 2017 года апелляционным определением Тамбовского областного суда указанное решение оставлено без изменения", — говорится в отчете.

Согласно материалам Тамбовского областного суда, у истца был подключен тарифный план "Smart 022015" за 450 рублей в месяц, который включает в себя 3 Гб интернет-трафика и 500 минут звонков. При исчерпании пакета за месяц абонент начинает платить по 1,5 рубля за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у Мелехова происходили 22 числа каждого месяца. Как утверждал истец, 22 июня 2016 года с 12 ночи до 9 утра оператор незаконно списал у него бесплатные минуты, включенные в тариф.

"Речь идет о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными. Все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны, это подтвердили суды первой и второй инстанций", — рассказал пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников, отметив, что как правило, все спорные вопросы с клиентами оператор решает в досудебном порядке.

В июле Мелехов подал кассационную жалобу.