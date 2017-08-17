Абонент МТС хочет отсудить у оператора 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Абонент МТС в Тамбове пытается взыскать 30 миллиардов рублей с компании за причинение морального вреда; компания якобы незаконно списала бесплатные минуты, следует из ежеквартального отчета МТС за второй квартал 2017 года.
"Мелехов А.В. обратился с иском к ПАО "МТС" о взыскании морального вреда в размере 30 миллиардов рублей… Решением от 31 января 2017 года в удовлетворении исковых требований отказано. 10 апреля 2017 года апелляционным определением Тамбовского областного суда указанное решение оставлено без изменения", — говорится в отчете.
"Речь идет о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными. Все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны, это подтвердили суды первой и второй инстанций", — рассказал пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников, отметив, что как правило, все спорные вопросы с клиентами оператор решает в досудебном порядке.
В июле Мелехов подал кассационную жалобу.