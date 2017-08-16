МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Юлия Меньшова предложила закрыть программу "Наедине о всеми", чтобы она не успела надоесть телезрителю; в новом сезоне в эфир Первого канала выйдет два новых проекта с телеведущий, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

"Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне", — сказали в пресс-службе.

Ранее о закрытии "Наедине со всеми" сообщила сама ведущая. "Да, это правда, программа "Наедине со всеми" закрыта. Но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба", — написала она в Instagram

Меньшова пояснила, что не хочет, чтобы передача "превратилась в рутину", а ее качество упало. При этом она отметила, что не уходит с Первого канала. "Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!" — добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. Позднее эту информацию подтвердил сам Малахов, заявив, что собирается уйти в декретный отпуск, так как его супруга Наталья Шкулева ждет ребенка.

Другой ведущий Первого канала Александр Олешко перешел на НТВ и в новом сезоне будет вести конкурс "Ты супер! Танцы". Также стало известно, что в новом сезоне в эфир не выйдет программа "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым.