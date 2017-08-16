В Ространснадзоре рассказали, зачем в самолетах нужны камеры наблюдения

ДВОРИКИ (Владимирская область), 16 авг — РИА Новости. Замруководителя Ространснадзора Владимир Черток пояснил, зачем требуется установка камер видеонаблюдения на борту воздушного судна и отметил, что сроки обязательной установки будут перенесены.

"Что получается (без камер в салоне — ред.)? Мы не видим, как работают наземные службы. Они же тоже осуществляют досмотр. Также, как мы осуществляем досмотр воздушного судна перед вылетом по безопасности, также и внутри. Но это никто не контролирует — нет записи — непонятно, что делали люди, выполнили они полностью, не совершил ли кто-то каких-то действий, которые нельзя делать", — рассказал Черток журналистам в кулуарах форума "Территории смыслов".

"Это требование прописано в нормативно-правовом акте: наличие системы видеонаблюдения на борту воздушного судна. Это так называемое средство объективного контроля. Идёт видеозапись, которая регистрирует то, что происходит в салоне. Это касается не пассажиров в первую очередь, а именно надземного персонала", — напомнил он.

При этом доступ к данной информации могут иметь только правоохранительные органы, отметил Черток. "Смысл один: зафиксировать это на регистратор, а потом уполномоченные люди просматривают эту информацию, если видят нарушения, о них докладывают. Это не для публики, это никуда не уйдёт. Вообще планируется, что доступ к этой информации, так как она имеет отношение к информации о транспортной безопасности, имеют только компетентные органы", — сказал он.

Черток добавил, что сроки установки камер будут перенесены. "В принципе проблем особых (для установки — ред.) нет. На самолёте столько сложного оборудования. Это и недорогое. Сейчас обсуждается вопрос немножко переноса сроков, потому что не успевают это сделать. Но здесь смысл в том, что нужно реализовать саму идею. Если что-то случилось, мы хотя бы увидим, что произошло", — отметил он.

Ранее Минтранс подготовил проект постановления правительства по поэтапной реализации плана обеспечения транспортной безопасности с отсрочкой оснащения самолетов системами видеонаблюдения до 2019 года. Среди негативных эффектов, которые возникают из-за отсутствия необходимых полномочий, Минтранс называл угрозу совершения актов незаконного вмешательства, в том числе терактов, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, а также материальный ущерб.

Однако ряд российских авиакомпаний неоднократно подвергали критике подобную инициативу. В частности, перевозчики указывали на высокую стоимость установки оборудования на борт, что в свою очередь может отразиться на стоимости билетов.