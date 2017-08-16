В Министерстве труда разработали указ о непрерывном образовании чиновников

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих будет непрерывным, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов.

"Минтруд России подготовил и разместил для общественного обсуждения проект указа президента Российской Федерации о профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации", — цитирует пресс-служба Минтруда слова Черкасова.

Он напомнил, что в конце июля законом был внедрен новый подход к вопросу профессионального развития государственных гражданских служащих.

"Профессиональное развитие служащего представляет собой повышение его профессионализма и компетентности на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть оно должно быть непрерывным. Именно на это и направлен проект указа", – отметил Черкасов.