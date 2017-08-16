Работавшая над "Пока все дома" компания снимет еще 100 сюжетов о сиротах

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Компания "Дом", производившая передачу "Пока все дома", в 2017 году создаст еще 100 видеопаспортов детей-сирот, несмотря на прекращение выхода программы в эфир, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" в рамках программы "Пока все дома" деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров. Сам телеведущий программы Тимур Кизяков в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета программы, а направляли их в органы опеки.

"Согласно заключенному государственному контракту в 2017 году будет создано 100 видеосюжетов детей, оставшихся без попечения родителей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобрнауки, исполнителем госконтрактов является ООО "Дом", которое производило передачу "Пока все дома".

Ранее в декабре на семинаре-совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева обратила внимание регионов на недобросовестную работу фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе и дают до 30% возврата детей, напомнив о работе телеведущего Тимура Кизякова, который готовит соответствующие паспорта для сирот и помогает их устройству в семьи.

Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что зрители Первого канала в новом телесезоне не увидят развлекательную программу "Пока все дома", которая выходила каждое воскресенье с 1992 года. По данным источника, такое решение связано с результатами проведенной проверки, в ходе которой выяснилось, каким образом финансировалась программа.

Программа "Пока все дома" впервые вышла в эфир в 1992 году и с тех пор делала это каждое воскресенье в 10.30 утра, отмечается на сайте проекта. Программа подается "как раз к семейному завтраку: с одной стороны экрана за столом — семья зрителей, с другой — семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта". Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков. Супруга Кизякова Елена вела рубрику "У вас будет ребенок".