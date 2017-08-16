В ОП предложили ввести санкции против Украины из-за высылки журналистов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предлагает обсудить на международных площадках возможность введения политических санкций в отношении Украины в связи с преследованием там независимых журналистов, сообщает пресс-служба палаты в среду.Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства. Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.
"Ситуация со свободой слова на Украине должна стать одной из приоритетных тем для обсуждения на мировых дипломатических площадках. При этом имеет смысл рассматривать и возможности введения в отношении руководства этой страны неких политических санкций, чтобы преследования независимых журналистов и СМИ были прекращены", — заявила Сутормина, ее слова приводит пресс-служба палаты в среду.
По ее мнению, действия киевских властей "выходят за всякие рамки разумного" и нарушают "основополагающие принципы международного права".
По его словам, "обстоятельства депортации Тамары Нерсесьян, ее показательный характер свидетельствуют о политической подоплеке, об умышленном намерении запугать, унизить".
"Комиссия ОП РФ, как и многие наши коллеги-журналисты, требует от властей Украины неукоснительного соблюдения норм международного права в сфере свободы СМИ и призывает отменить решение о депортации журналистки Тамары Нерсесьян, чтобы она могла продолжить работу на Украине", — заявил Примаков.