В ОП предложили ввести санкции против Украины из-за высылки журналистов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предлагает обсудить на международных площадках возможность введения политических санкций в отношении Украины в связи с преследованием там независимых журналистов, сообщает пресс-служба палаты в среду.

Ранее телеканал " Россия 24 " (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства. Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

"Ситуация со свободой слова на Украине должна стать одной из приоритетных тем для обсуждения на мировых дипломатических площадках. При этом имеет смысл рассматривать и возможности введения в отношении руководства этой страны неких политических санкций, чтобы преследования независимых журналистов и СМИ были прекращены", — заявила Сутормина, ее слова приводит пресс-служба палаты в среду.

По ее мнению, действия киевских властей "выходят за всякие рамки разумного" и нарушают "основополагающие принципы международного права".

В свою очередь, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков заявил, что проблема защиты свободы слова и соблюдения прав журналистов на Украине приобретает системный характер. "Это уже не первый случай намеренного и грубого игнорирования властями Украины норм международного права и преследования журналистов", — сказал он.

По его словам, "обстоятельства депортации Тамары Нерсесьян, ее показательный характер свидетельствуют о политической подоплеке, об умышленном намерении запугать, унизить".

"Комиссия ОП РФ, как и многие наши коллеги-журналисты, требует от властей Украины неукоснительного соблюдения норм международного права в сфере свободы СМИ и призывает отменить решение о депортации журналистки Тамары Нерсесьян, чтобы она могла продолжить работу на Украине", — заявил Примаков.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.