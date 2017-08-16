Рязанская область уделит особое внимание защите гостей на ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1079)

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Рязанская область уделит особое внимание безопасности гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил врио губернатора области Николай Любимов.

В среду в Рязани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

Выступая на совещании, Любимов отметил, что в области отдается приоритет превентивным мерам обеспечения безопасности, в том числе в вопросах антитеррористической защищенности объектов на транспорте. Через область проходят крупные транспортные маршруты.

"В 2017 году особое внимание уделяется профилактике террористических угроз на объектах, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года", — сказал Любимов.

По его словам, эти объекты находятся под постоянным контролем, что позволило избежать чрезвычайных ситуаций во время прошедшего летом этого года Кубка конфедераций.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.