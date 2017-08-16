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Общество

Тверскую улицу преобразят ко Дню города

16:3816.08.2017
(обновлено: 17:03 16.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовГорожане на Тверской улице в Москве. Архивное фотоГорожане на Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Паркур-парк площадью две тысячи квадратных метров, арены для бокса и скалодромы в виде башен "Москва-Сити" установят на Тверской улице в Москве, которая в Дни города станет самой большой спортивной площадкой под тематикой "Москва ставит рекорды", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Музей современного искусства Гараж. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве музеи проведут свыше 200 бесплатных экскурсий на День города
В дни празднования 870-летия столицы Тверская улица станет пешеходной. На ней пройдет широкая праздничная программа, посвященная достижениям выдающихся жителей столицы: ученых, деятелей культуры, спортсменов. И самой большой площадкой станет спортивная —"Москва ставит рекорды" общей площадью в 19 тысяч квадратных метров, рассказали в оргкомитете. На первом отрезке площадки — от Камергерского до Никитского переулка — разместится паркур-парк размером в две тысячи квадратных метров.

"Это индивидуальный проект, разработанный специально ко Дню Города, один из самых больших паркур-парков, когда-либо установленных в России. Паркур-парк представляет собой единую полосу препятствий длиной 75 метров – это одна из самых длинных полос препятствий установленных где-либо в мире", — рассказали в компании, разработавшей парк.

Также на Тверской улице расположатся две арены, на которых пройдут бои за пояс "Москва ставит рекорды" среди профессиональных боксеров и спортсменов смешанных боевых искусств MMA, а также скалодром в виде башен комплекса "Москва-Сити" высотой порядка десяти метров с 15 трассами разной сложности как для взрослых, так и для детей.

Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Москва потратит на День города полмиллиарда рублей
От пересечения Тверской и Моховой улиц до пересечения Театрального проезда с улицей Большая Дмитровка расположится третья спортивная зона, где можно будет сыграть в пляжный волейбол, футбол, фехтование, посетить мастер-классы и шоу на гироскутерах. Всего же желающие смогут освоить порядка 30 видов спорта, а обучать гостей праздника будут около 500 профессиональных инструкторов.

Для любителей зрелищных представлений на пространстве от Никитского переулка до пересечения Тверской и Моховой улиц состоится уникальное Freestyleshow с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB. Новое представление будет начинаться каждые полтора часа.

День города Москвы в этом году отметят 9-10 сентября. Празднование пройдет в едином тематическом оформлении – в стиле конструктивизма. К 870-летию города также запланирован фестиваль, который состоится в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны". Праздник будет организован на семи тематических площадках: "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает", "Москва ставит рекорды" и "Наши победы".

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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В.И. Чапаев
Тротуары расширили - молодцы! Но пока Тверскую и Моховую не ужмут до двух полос, центр Москвы не будет пригоден для пеших прогулок. На улице невозможно разговаривать. Собеседник тебя не слышит из-за шума машин. Это называется Центр? Нет! Это называете - автострада(((
16:53
16.08.2017
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