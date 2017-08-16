Врач объяснил, почему растет число непьющих россиян

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Снижение числа тех, кто не пьет спиртное, растет благодаря пропаганде ценностей социальной успешности, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стала меньше его употреблять, а 39% опрошенных вообще не пьют спиртного.

"Действительно, идет тенденция того, что количество таких (непьющих) людей увеличивается. Идет все-таки пропаганда здорового образа жизни, идет пропаганда ценностей социальной успешности, физического здоровья, и это все играет свою роль. Многие отказываются и от алкоголя, и от табака", — сказала Клименко.

В то же время она отметила, что, несмотря на рост числа непьющих, показатель в 39% кажется завышенным, что может быть связанно с выбором людей для анкетирования. По мнению Клименко, рано или поздно рост числа непьющих приостановится.

"Есть такой эффект накопления: рано или поздно эффект накапливается и приостанавливается. На каком уровне он остановится, еще зависит от того, насколько активно будут продолжать наши СМИ проводить эту работу, и насколько вообще государственная политика будет активной в этом направлении", — отметила Клименко.

Она добавила, что для продолжения тенденции необходимо, чтобы у молодежи были различные возможности для реализации: должно быть больше спортивных и досуговых центров, больше различных культурно-массовых мероприятий.