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Общество

Врач объяснил, почему растет число непьющих россиян

15:3916.08.2017
(обновлено: 15:40 16.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфВолонтеры оказывают неоценимую помощь в пропаганде ЗОЖ. Архивное фотоВолонтеры оказывают неоценимую помощь в пропаганде ЗОЖ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Снижение числа тех, кто не пьет спиртное, растет благодаря пропаганде ценностей социальной успешности, заявила РИА Новости директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко.

Бармен разливает напитки за барной стойкой в клубе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стала меньше его употреблять, а 39% опрошенных вообще не пьют спиртного.

"Действительно, идет тенденция того, что количество таких (непьющих) людей увеличивается. Идет все-таки пропаганда здорового образа жизни, идет пропаганда ценностей социальной успешности, физического здоровья, и это все играет свою роль. Многие отказываются и от алкоголя, и от табака", — сказала Клименко.

Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Онищенко объяснил снижение потребления алкоголя в России
В то же время она отметила, что, несмотря на рост числа непьющих, показатель в 39% кажется завышенным, что может быть связанно с выбором людей для анкетирования. По мнению Клименко, рано или поздно рост числа непьющих приостановится.

"Есть такой эффект накопления: рано или поздно эффект накапливается и приостанавливается. На каком уровне он остановится, еще зависит от того, насколько активно будут продолжать наши СМИ проводить эту работу, и насколько вообще государственная политика будет активной в этом направлении", — отметила Клименко.

Она добавила, что для продолжения тенденции необходимо, чтобы у молодежи были различные возможности для реализации: должно быть больше спортивных и досуговых центров, больше различных культурно-массовых мероприятий.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Nickolay Toporov
мне кажется основным мотивом. не пить являются стремление человека достичь финансового успеха, чтобы обрести квартиру, машину,отправится в путешествия...В былые времена это было очень ограниченно
16:02
16.08.2017
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Павел Анатольевич Павел анатольевич
С такими ценами на сиги, планирую посадить табак на участке, и купить машинку для гильз.
Кстати пиваса нормального нет, все что не взять с одной бутылки, перегар как будто водку пил весь вечер, та же самая ситуация и с разливным, в редких местах еще можно взять нормальную разливушку на пятничный вечер, у меня много соседей которые в инете прикупили небольшие самогонные аппаратики, и очень даже хороший и качественный алкоголь получается.
15:56
16.08.2017
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