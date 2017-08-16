Путин поручил главе КБР принять меры по ликвидации последствий схода селя

КАЛИНИНГРАД, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову принять все необходимые меры по ликвидации последствий схода селя в городе Тырныауз, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что "Путин поручил Кокову продолжать все необходимые действия для скорейшего восстановления инфраструктуры города и оказания помощи населению района".
Днем в понедельник в городе Тырныауз Эльбрусского района по пойме реки Герхожан-Су начался сход селевого потока, вызванного таянием ледников. В зону схода селя жилые дома и социальные объекты не попали, никто не пострадал. В превентивных целях спасатели эвакуировали 300 жильцов двух девятиэтажных домов. В городе снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный-Азау. На территории района объявлен режим ЧС муниципального уровня.