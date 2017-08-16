В Минздраве закупят более миллиона доз вакцины от полиомиелита

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ к концу августа заключит контракты на поставку более миллиона доз вакцины от полиомиелита, которые направят в регионы к середине октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в нескольких регионах РФ наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита.

Как отметили в министерстве, общемировые трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) объясняются возросшей потребностью в данном препарате, связанной с поэтапным полным переходом на использование ИПВ к 2019 году согласно глобальному плану ВОЗ.

"В результате искусственного дефицита объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза – с 2,3 миллионов доз до 169 тысяч. В этой связи Минздравом России совместно с Минпромторгом России в срочном порядке были предприняты все необходимые организационные меры: ускорение начала импортозамещения ИПВ в нашей стране за счет локализации производства на базе комплекса Нанолек и внесение изменений в нормативные правовые акты, позволяющие использовать пятивалентную вакцину с полиокомпонентом", — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что правительством РФ "было дополнительно выделено из резервного фонда почти 1,2 миллиарда рублей".

"До конца августа Минздрав России заключит контракты на поставку 1 миллиона 74 тысяч доз поликомпонентной вакцины, и до 15 октября 60% от этого количества будут направлены в регионы", — заверили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что впервые граждане России из групп риска получат бесплатный доступ к этой востребованной вакцине.

"Как показывает проведенный Роспотребнадзором анализ выполнения плана прививок, принятые меры позволили за 6 месяцев 2017 года выполнить план по вакцинации и ревакцинации против полиомиелита на 50,8% и 51,5% соответственно и гарантировать проведение вакцинальной кампании до конца года в соответствии с планом", — отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2018 году Нанолек выйдет на объем производства ИПВ, позволяющий полностью покрыть потребность в вакцине и обеспечить бесперебойные поставки в регионы. Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова разработана отечественная ИПВ, клинические испытания которой начнутся в ближайшее время.