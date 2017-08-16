Эксперт назвал условия для роста числа непьющих россиян

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Тенденция к росту числа тех, кто не употребляет алкоголь, продолжится, если государство будет активнее проводить единую линию по сокращению потребления алкоголя в стране, заявил РИА Новости руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стала меньше его употреблять, а 39% опрошенных вообще не пьют спиртного.

"Безусловно, подрастающее поколение граждан Российской Федерации пьют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения. Это то, над чем работало более семи лет разумная часть государства, и ответственное за это министерство, которое этому уделяло внимание, и депутаты, и общественные институты", — отметил Хамзаев.

По его словам, это стало возможным благодаря активной государственной политике, пропаганде здорового образа жизни, а также применению ограничительных мер. В то же время наблюдается тенденция того, что злоупотребляющие крепкими напитками стали пить еще больше, и на это следует обратить особое внимание.

"Я бы очень хотел, чтобы мы уделили внимание, во-первых, еще более качественной работе с молодежью, доступности спорта, пропаганде здорового образа жизни и сокращению оборота алкогольной продукции. А со взрослым поколением — это более конкретные психологические программы, медицинские программа в помощи по отказу от этой пагубной зависимости", — добавил Хамзаев.

Он также отметил, что тенденция к росту числа тех, кто не употребляет алкоголь, продолжится, если государство будет активнее проводить политику по сокращению потребления алкоголя в стране.

"Оно (число непьющих — ред.) будет расти, если государство не будет идти на поводу алкогольных лоббистов. Это не какая-то глобальная проблема только России, это мировая тенденция… Если государство будет последовательно и качественно работать, не по технологии "шаг вперед, два назад", а последовательно, четко и профессионально, выработав правильную генеральную линию, двигаться к достижению сокращения именно потребления… если это будет вестись как минимум лучше, чем сегодня, то, конечно, потребление будет сокращаться ", — сказал Хамзаев.