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Общество

Путин поручил решить проблемы Калининграда, поднятые на "прямой линии"

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (278)
14:3916.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. 16 августа 2017Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. 16 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Калининградской области Антону Алиханову обратить внимание на решение проблем, о которых жители региона сообщали на прямую линию с президентом, среди них вопросы по аварийному жилью, школам, газификации и экологии.

"Я хочу обратить ваше внимание на те вопросы, которые поступали", — сказал президент, передавая Алиханову "зеленую папку" с обращениями граждан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин после недавней прямой линии взял за практику перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от жителей конкретного региона.

"Понятно, что вы не можете нести за все ответственность, не так давно здесь работаете, но, тем не менее, вы сегодня регион возглавляете, и я обращаю именно ваше внимание на то, о чем говорят люди, проживающие здесь", — продолжил Путин.

Путин подписал указ об отставке временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера областного правительства 30-летнего Антона Алиханова 6 октября 2016 года.

ГАЗИФИКАЦИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Президент в среду пояснил, что речь идет о состоянии жилья и капитальном ремонте, в том числе старых помещений, а также о проблеме газификации.

"Мы с вами знаем, что сейчас активно прорабатывается вопрос поставок в Калининград сжиженного природного газа, строятся соответствующие мощности, "Газпром" активно работает, с акватории Финского залива мы будем это отгружать. И возможности газификации здесь резко повысятся, но уже сегодня нужно использовать имеющиеся возможности для того, чтобы те планы, которые сверстаны, реализовывались", — обратил внимание президент.

"Газпром" в 2013 году ввел в эксплуатацию первые два резервуара Калининградского ПХГ. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что емкость калининградского хранилища к 2017 году будет увеличена в два раза, а к 2025 году объем газа будет доведен до 800 миллионов кубометров.

Что касается вопросов экологии, то Путин привел в пример жалобу жителей одного из районов на строительство ГОКа по добыче калийно-магниевых ресурсов.

"Я сейчас не говорю, что этот проект нужно закрыть, прекратить — я не знаю, полной информации по этому вопросу нет, но нужно посмотреть, что там происходит", — сказал глава государства.

ЖАЛОБЫ НА ПЕРЕПОЛНЕННОСТЬ ШКОЛ

Кроме того глава государства указал на жалобы на вырубку леса, незаконную добычу песка и т.д. Еще одна жалоба, которую упомянул президент, на переполненность одной из школ Калининграда, которая рассчитана на 700 учеников, но где обучаются свыше тысячи.

Алиханов доложил, что в столице региона существует потребность в строительстве трех общеобразовательных учебных учреждений, одна из них будет построена в следующем году по программе Минобрнауки, вторая — по линии Минстроя. Еще одну школу планируется построить в 2019 году, пояснил врио губернатора.

"Здесь есть и другие вопросы, прошу вас очень внимательно к этому отнестись, потом доложите мне. Желаю вам успехов", — заключил Путин.

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