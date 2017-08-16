Онищенко объяснил снижение потребления алкоголя в России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Общую тенденцию снижения потребления алкоголя в России можно объяснить тем, что молодежь стала осознавать цену своему здоровью, а также правильной политикой государства, заявил экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стали меньше его употреблять, а 39% опрошенных вообще не пьют спиртного.

"Я достаточно со скепсисом отношусь, что 39% вообще не пьет у нас, но, тем не менее, скажу, что мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции… Но даже если 3,9% населения россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления", — сказал Онищенко РИА Новости.

Со слов депутата, объяснение тенденции снижения числа употребляющих алкоголь россиян можно найти в двух факторах. Во-первых, в России растет поколение, которое начинает осознавать цену своему здоровью. Эти люди считают, что "нужно пробивать себе дорогу, а ее можно пробивать, когда у тебя есть здоровье и образование", пояснил Онищенко.

"Вторая сторона вопроса – сработали те меры, которые все-таки демонстрирует и высшее руководство страны, демонстрирует здоровый образ жизни… это действительно имеет место быть. И, конечно же, в определенной мере исполнение этого законодательства, хоть и со скрипом", — сказал депутат, пояснив, что речь идет о снижении доступности алкоголя, о контроле рекламы подробной продукции.

"Дай бог нам на этом пути (остаться — ред.), не свернуть с него и продолжать это движение. После 300-летнего запоя России пора отрезветь", — подытожил Онищенко, уточнив, что 300 лет он отсчитывает со времен Петра I, который "в рамках государственной политики спаивал нацию".