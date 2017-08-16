Власти Москвы согласовали акцию ПАРНАС "За свободный интернет" 26 августа

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Столичная мэрия согласовала заявку ПАРНАСа на проведение 26 августа акции "Марш за свободный интернет", сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Проведение митинга согласовали на (проспекте) Сахарова", — сказал он.

В свою очередь в пресс-службе ПАРНАС РИА Новости ранее заявили, что хотели провести акцию 26 августа с 16.00 до 18.00 в районе Пушкинской площади.

Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".