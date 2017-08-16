Патрушев рассказал о главных потенциальных целях террористов в России

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Транспортные объекты в России остаются приоритетными целями международных террористов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций", — сказал Патрушев в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

Вопрос антитеррористической защиты на транспорте является актуальным. В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании в Подмосковье нескольких членов террористической группировки "Исламское государство"*, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии. Также в рамках этой спецоперации была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании также четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, намеревавшихся устроить взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей "Исламского государства"*, находящихся в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России