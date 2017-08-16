РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Проверки информационных систем органов государственной власти Центральной России показали их уязвимость для кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Результаты контрольно-технических мероприятий по оценке защищенности информационных систем и сетей связи органов государственной власти и органов местного самоуправления Центрального федерального округа показывают их сохраняющуюся уязвимость различным видам информационных воздействий", — сказал Патрушев в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО.
"От высших должностных лиц субъектов федерации, находящихся в пределах округа, требуется четкая координация процесса реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей", — подчеркнул секретарь Совета безопасности.
Ранее сообщалось, что российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы органов государственной власти РФ.