Завершено погружение свай автодорожной части моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Строители завершили погружение всех свай на автодорожной части строящегося моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
На железнодорожной части моста работа над свайными фундаментами продолжается согласно графику. В опорах под железную дорогу применяются три типа свай: буронабивные и призматические (все выполнены), а также трубчатые (более 2800 штук, выполнено на 65%).
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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