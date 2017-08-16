Завершено погружение свай автодорожной части моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Строители завершили погружение всех свай на автодорожной части строящегося моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая забита в грунт под опору №256 – это участок в акватории между фарватером и керченским берегом. Фундаменты под автодорогу сформированы в общей сложности из более чем 3 тысяч свай", — говорится в сообщении.

На железнодорожной части моста работа над свайными фундаментами продолжается согласно графику. В опорах под железную дорогу применяются три типа свай: буронабивные и призматические (все выполнены), а также трубчатые (более 2800 штук, выполнено на 65%).

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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