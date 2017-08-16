В Казани стартовал пилотный проект "Не спи за рулем"

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Министерство здравоохранения Татарстана и управление ГИБДД МВД по Татарстану запустили в Казани пилотный проект "Не спи за рулем", который выявит у водителей крупных автотранспортных предприятий наличие расстройств сна и поможет определиться с их дальнейшим лечением, сообщает региональный минздрав.

"Пилотный проект "Не спи за рулем" направлен на профилактику, выявление и лечение расстройств сна у водителей автотранспорта, в частности, такого заболевания, как синдром обструктивного апноэ сна", — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, до 20% всех ДТП связаны с засыпанием за рулем.

"Порой ДТП вызывает и такая патология у водителей, как синдром обструктивного апноэ сна. Ее отличает то, что человек моментально засыпает за рулем, и это зачастую не связано с утомляемостью или вождением в ночное время. К сожалению, такие моменты могут иметь трагический исход. В связи с этим мы решили провести масштабное исследование среди водителей крупных пассажирских автотранспортных предприятий", — отметил заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета Эдуард Якупов.

Проект состоит из трех этапов. На первом этапе проводится анкетирование, которое определяет водителей, входящих в группу риска. Анкета состоит из 80 вопросов, в которой уточняется, страдает ли человек гипертонией, имеет ли дневную сонливость, легко ли засыпает в ночное время. После этого водители проходят комплексное обследование в сомнологическом центре научно-исследовательского медицинского комплекса. При выявлении расстройств сна или патологии врачами проводятся консультации, и назначается дальнейшее лечение.

По словам Якупова, в рамках проекта всех водителей автотранспортных предприятий будут информировать о факторах риска заболевания, профилактике нарушений сна, а также распространять среди них памятки. На данный момент анкетирование прошли уже 1,3 тысячи казанских водителей. В дальнейшем планируется охватить обследованием водителей Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов.

Проект реализуется управлением здравоохранения Казани министерства здравоохранения Татарстана совместно с управлением ГИБДД МВД по Татарстану, сомнологическим центром научно-исследовательского медицинского комплекса "Ваше здоровье" и Казанским государственным медицинским университетом.

Другие новости региона читайте здесь >>