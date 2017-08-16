В московском метро и МЦК открыли новые площадки для выступления музыкантов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новые площадки для выступления музыкантов в рамках проекта "Музыка в метро" открылись на станциях московского метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном портале столичного мэра.

"В метрополитене и на МЦК появились новые площадки проекта "Музыка в метро". Послушать живые выступления можно на "Сухаревской", "Пушкинской" и "Чеховской", "Площади Революции" и в переходе на станцию МЦК "Площадь Гагарина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые площадку для выступлений сделали на МЦК — в переходе со станции "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина”. На "Пушкинской" место для музыкантов организовали перед эскалатором, который ведет к переходу на станции "Чеховская" и "Тверская". Еще одно место появилось в переходе между "Чеховской" и "Тверской", рядом с памятником писателю Максиму Горькому. Раньше на станциях "Чеховская" и "Пушкинская" была одна музыкальная площадка — она располагалась в их общем вестибюле.

Место для выступлений в переходе с "Театральной" на "Площадь Революции" перенесли. Теперь музыканты будут играть не внизу, а наверху эскалатора. На "Сухаревской" им отведут место в подуличном переходе. Таким образом, после реорганизации площадок проекта "Музыка в метро" их стало не 15, а 16.

Со ссылкой на пресс-службу столичного метро сообщается, что музыкальные площадки убрали с "Выставочной", "Охотного Ряда" и "Комсомольской". Теперь нет площадки у эскалатора, работающего на подъем при переходе с "Комсомольской" Кольцевой линии на "Комсомольскую" Сокольнической линии, при этом площадка у эскалатора, работающего на спуск, осталась.

"Места музыкальных выступлений реорганизовали для удобства пассажиров и самих музыкантов. К тому же такая ротация дает возможность услышать живые выступления и на других станциях", — отметили в Московском метрополитене.