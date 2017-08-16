В московском метро и МЦК открыли новые площадки для выступления музыкантов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новые площадки для выступления музыкантов в рамках проекта "Музыка в метро" открылись на станциях московского метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном портале столичного мэра.
"В метрополитене и на МЦК появились новые площадки проекта "Музыка в метро". Послушать живые выступления можно на "Сухаревской", "Пушкинской" и "Чеховской", "Площади Революции" и в переходе на станцию МЦК "Площадь Гагарина", — говорится в сообщении.
Место для выступлений в переходе с "Театральной" на "Площадь Революции" перенесли. Теперь музыканты будут играть не внизу, а наверху эскалатора. На "Сухаревской" им отведут место в подуличном переходе. Таким образом, после реорганизации площадок проекта "Музыка в метро" их стало не 15, а 16.
"Места музыкальных выступлений реорганизовали для удобства пассажиров и самих музыкантов. К тому же такая ротация дает возможность услышать живые выступления и на других станциях", — отметили в Московском метрополитене.