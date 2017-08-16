МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов переходит с Первого канала на "Россию 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

До настоящего времени ведущим "Прямого эфира" был Борис Корчевников.

"Малахов будет вести на "России 1" "Прямой эфир", — сказал собеседник агентства. По его словам, телеведущий уже встретился с коллективом, занимающимся созданием программы.

По данным источника, выход новой программы с Малаховым запланирован на конец августа.

Кроме того, Малахов на "России 1" будет не только телеведущим, но и сопродюсером ряда проектов, отметил собеседник агентства. Не исключено, что на "России 1" в ближайшее время может появиться и аналог программы "Сегодня вечером", которую Малахов вел на Первом канале.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что команда "Пусть говорят" переходит на телеканал "Россия 1" в ток-шоу "Прямой эфир".

В понедельник впервые в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят" без Малахова. Она была посвящена его карьере на телевидении, а также сообщениям СМИ о вероятном уходе телеведущего из программы. Ведущим "Пусть говорят" в понедельник стал Дмитрий Борисов. При этом он не объявил, что будет новым ведущим программы постоянно. Во вторник Борисов вновь стал ведущим нового выпуска ток-шоу.

Когда в СМИ впервые появилась информация о том, что в ближайшее время Малахов может покинуть Первый канал, одной из версий такого решения был уход в "декретный отпуск". Сам телеведущий подтвердил журналу StarHit, где является главным редактором, что вместе с супругой ждет первенца.