"Первый канал" решил закрыть программу "Пока все дома"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. "Первый канал" принял решение о закрытии передачи "Пока все дома" еще в апреле, сообщают "Ведомости" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что у выходившей с 1992 года передачи несколько лет падали рейтинги, при этом производители не хотели ничего менять. Точку в этом вопросе поставил скандал с так называемыми видеопаспортами детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок". После этого доверие аудитории к передаче упало.

Ранее РБК сообщил, что производство роликов о сиротах для рубрики "У вас будет ребенок" финансировалось из нескольких источников — из госбюджета, от телеканала и от спонсоров.

Как рассказал РИА Новости источник, "Первый канал" отказался закупать в новом сезоне программу "Пока все дома" после проверки, которая выявила источники ее финансирования.

Ведущий "Пока все дома" Тимур Кизяков в свою очередь заявил, что спонсоры переводили деньги не на счета передачи, а направляли их в органы опеки. Сообщения об источниках финансирования он назвал клеветой.

Команда программы, по его словам, пока "обдумывает" ситуацию о закрытии проекта, после чего примет окончательное решение.