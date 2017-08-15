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Общество

Ведущий "Пока все дома" рассказал, на чьи счета поступали деньги спонсоров

19:0915.08.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущие Тимур и Елена Кизяковы. Архивное фотоТелеведущие Тимур и Елена Кизяковы. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Телеведущий программы "Пока все дома" на Первом канале Тимур Кизяков рассказал, что компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета программы, а направляли их в органы опеки.

Телеведущий Андрей Малахов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Во вторник стало известно, что Первый канал в новом телесезоне не будет закупать программу "Пока все дома". По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, такое решение связано с результатами проведенной проверки, в ходе которой выяснилось, каким образом финансировалась программа.

Как пояснил Кизяков радиостанции "Говорит Москва", компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета передачи, а направляли их непосредственно в органы опеки. По его словам, за государственные средства, выделенные на программу, была предусмотрена строгая отчетность. Как отмечается, телеведущий считает клеветой сообщения об источниках программы.

"Ладно, если бы это были слухи желтой прессы. Это происходит целенаправленно, потому что компании, которые занялись этой работой и увидели в этом интерес финансовый, они в нас видят конкурента, и они в нас видят бизнес. Я не могу сейчас называть какие-то имена. Методы абсолютно рейдерские у этих структур, которые занимаются детьми", — сказал Кизяков в эфире радиостанции.

Сообщается также, что сейчас коллектив "Пока все дома" "обдумывает" ситуацию с закрытием программы, после чего примет окончательное решение.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" в рамках программы "Пока все дома" деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров.

Ранее в декабре на семинаре-совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева обратила внимание регионов на недобросовестную работу фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе и дают до 30% возврата детей, напомнив о работе телеведущего Тимура Кизякова, который готовит соответствующие паспорта для сирот и помогает их устройству в семьи.

Программа "Пока все дома" впервые вышла в эфир в 1992 году и с тех пор делала это каждое воскресенье в 10.30 утра, отмечается на сайте проекта. Программа подается "как раз к семейному завтраку: с одной стороны экрана за столом — семья зрителей, с другой — семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта". Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков. Супруга Кизякова Елена вела рубрику "У вас будет ребенок".

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