"Лохматое чмо" и другие унижения Децла. Сколько стоят оскорбления

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Лариса Жукова. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста) выплатить другому рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях. РИА Новости изучило судебную практику по делам об унижениях чести и достоинства (ст. 5.61 КоАП РФ) и выяснило, за какие еще ругательства можно поплатиться рублем.

Судмедэкспертиза на гермафродизм

Иск о защите чести и достоинства Толмацкого к Вакуленко Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал уже второй раз. В декабре 2016 он обязал рэпера Басту выплатить Децлу 50 тысяч рублей за оскорбление "лохматое чмо" в микроблоге Twitter.

В июле Децл обнаружил четыре новых ругательства в свой адрес и потребовал четыре миллиона рублей. Поводом снова стали твиты Басты. В одном рэпер опубликовал его фотографию и снимок мохнатого животного с подписью "Знатная шерсть", в другом написал: "Шок! Есть информация, что Кирилл Толмацкий — гермафродит".

Адвокат Басты попросил назначить судмедэкспертизу, которая установит, обладает ли Децл признаками гермафродитизма или нет, и заверил судью, что Василий Вакуленко готов взять на себя обязательства по оплате такого исследования. Также представитель ответчика предоставил несколько лингвистических экспертиз из Института русского языка им. А. А. Виноградова РАН. В частности, об одном из оскорбивших Толмацкого высказываний говорилось, что оно передает иронию или сарказм.

Оскорбленный певец на заседание суда не явился. Его интересы представлял адвокат Роман Лалаян. Юрист попросил отказать в проведении экспертизы на гермафродитизм. Он подчеркнул, что у его подзащитного "есть свидетельство о рождении, есть паспорт, где написано, что пол мужской, есть дети". Экспертиза же, по словам Лалаяна, — это инструмент воздействия на публику. Адвокат добавил, что Баста ведет травлю на протяжении года.

Суд принял сторону истца и частично удовлетворил иск, постановив Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей. Пока это один из самых крупных штрафов за оскорбления по ст. 5.61 КоАП РФ. Самую высокую сумму — за уничижительные высказывания — в 2015-2016 годах выплатил двум ветеранам Великой Отечественной войны дизайнер Артемий Лебедев: полтора миллиона рублей.

Однако небольшие штрафы — от тысячи рублей — назначаются судами довольно часто.

"Конь в пальто" — 1000 рублей

Утром 6 января 2016 года в поселке Усть-Ордынский Иркутской области поругалась семейная пара Голованчук. Жена назвала мужа "идиотом" и "конем в пальто". Как она объяснила на суде, причиной стало то, что 25 декабря она "поздно пришла с новогоднего корпоратива", а спустя несколько дней, в канун Нового года, подала на развод. Это, по ее словам, злило супруга, и ссору начал он сам.

Через две недели после ссоры Голованчук написал заявление в полицию об оскорблении чести и достоинства. Несмотря на то что свидетелями его унижений были только несовершеннолетние дети, которых не опрашивали, женщина, работающая медсестрой в доме престарелых, признала свою вину. Ей назначили штраф в размере тысячи рублей.

"Клоун" — 1000 рублей

Оскорблений в свой адрес не стерпел и охранник "Регионпродопторга" в Карасуке Новосибирской области. Восемнадцатого ноября 2016 года суд признал виновным его обидчика — отца троих несовершеннолетних детей. Тот объяснил, что хотел пройти в кабинет и поговорить с начальством, но охранник "его не пускал, хватал грязными руками и был неопрятен", поэтому он сказал ему помыть руки и привести себя в порядок.

Охранник, по словам ответчика, прыгал, поэтому он назвал его клоуном. Однако в суде он настаивал, что это не может быть оскорблением, поскольку "клоун — значимая фигура в цирке и умеет все".

Но суд выписал ответчику штраф в 1000 рублей.

"Козявка" — 1000 рублей

Тринадцатого декабря 2012 года произошел заурядный конфликт в Ялуторовске Тюменской области. Жительница города по фамилии Прокопцова пришла в детский сад за своим внуком. По решению суда двухлетний ребенок находился на попечении отца — ее бывшего зятя, поэтому воспитатели не отдали мальчика, а позвонили отцу. Тот был на работе, за ребенком приехала его сестра. Прокопцова не выдержала и назвала ее "козявкой".

Женщина посчитала себя оскорбленной. Суд согласился с истицей, квалифицировал бытовые разногласия как унижение ее чести и достоинства и выписал штраф обидчице в размере тысячи рублей.

"Морда" — 1000 рублей

Десятого августа 2015 года жительница Удмуртии из города Можга зашла в местный торговый центр. Когда она проходила мимо магазина "Бесса", его владелица по фамилии Ногуманова назвала посетительницу "мордой", сказала, что женщина выглядит на 30 лет старше и что "ее все ненавидят". "За 38 лет жизни ее никто так не оскорблял", — говорится в сообщении суда.

Ответчица пояснила, женщина была ее конкурентом и "вынюхивала цены". Суд пришел к выводу, что Ногуманова виновна, и назначил ей штраф в тысячу рублей.

"Гамадрил" — 5000 рублей

Летом 2015 года внештатный юрист воинской части Самары Азимов услышал брань в свой адрес. Обидчиком стал начальник отдела хранения по фамилии Мурзаков.

Обращаясь к начальнику филиала и указывая на Азимова, он спросил: "Что он здесь делает? Пусть этот гамадрил идет разгружать вагоны".

Как Мурзаков пояснил в суде, таким образом он интересовался, почему его подчиненным платят меньше, чем другим, но гамадрилом юриста не называл. Азимов же утверждал, что после инцидента "некоторое время не мог выйти на службу, испытывал неудобства, стыд, избегал встречи с людьми", и представил заключение психолога о выраженной депрессии.

Анализируя слово "гамадрил", суд пришел к выводу, что "помимо вида обезьян рода павианов, в русском языке употребляется как обзывательство в значении "агрессивный и жестокий человек". Требования Азимова о компенсации в сто тысяч рублей судья нашел завышенными и назначил штраф ответчику в размере пяти тысяч рублей. Апелляционный суд оставил решение в силе.

"Малолетняя проститутка" — 25 200 рублей

Вечером 15 июня 2014 года на стадионе в поселке Первомайское в Тамбовской области местные жительницы Платонова и Бусыгина назвали несовершеннолетнюю девушку "малолетней проституткой".

По словам ее отца Негуляева, это травмировало психику девочки: "после оскорбления она нервничала, переживала". Для того чтобы доказать факт правонарушения, семья обратилась к адвокату и заказала лингвистическую экспертизу — в общей сумме потратив чуть меньше девяти тысяч рублей.

Суд счел доводы обвинения убедительными и назначил каждой из обидчиц штраф в размере 12 600 рублей. Апелляция адвоката Бусыгиной ни к чему не привела.