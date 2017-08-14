Главу Кубани попросили разобраться с задержанием за лезгинку в Геленджике

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев направил в понедельник запрос губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором просит его взять под личный контроль ситуацию с задержанием молодых людей из Кабардино-Балкарии, исполнивших днем на улице в Геленджике лезгинку, сообщили в пресс-службе парламентария.

В пресс-релизе отмечается, что 12 августа полиция Геленджика задержала четверых уроженцев КБР, танцевавших лезгинку на одной из улиц в Геленджике. По данным СМИ, двоих из них отпустили, еще двое получили пять суток ареста.

"Я, как сотрудник правоохранительных органов в прошлом, считаю, что в данном случае полиция Геленджика поступила излишне жестко. На мой взгляд, можно было решить ситуацию мирно, не нагнетая. Любой танец нарушает покой в ночное время, но все произошло днем. По словам очевидцев, был захватывающий танец. Лезгинка — это часть национальной культуры, с которой бороться не нужно! И в Краснодарском крае нет никакого запрета на исполнение этого танца. Более того, не стоит забывать, что Геленджик — это курортный город", — сказал Шхагошев, который представляет в Госдуме Кабардино-Балкарию.

По мнению депутата, сейчас не нужно искусственно раздувать ситуацию. "Важно провести адекватное и объективное расследование случившегося, подавив правоохранительное самолюбие", — отметил он.