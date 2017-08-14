США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Рэп-баттл года: почему все говорят про Oxxxymiron и Гнойного

15:1414.08.2017
(обновлено: 15:57 14.08.2017)
1922613
© Youtube-канал versusbattleruБаттл Oxxxymiron против ГнойногоБаттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru

Москва, 14 авг РИА Новости, Ануш Долуханян. Несколько миллионов просмотров за считаные часы. Видео словесной схватки двух рэперов — Oxxxymiron и Гнойного — было опубликовано в ночь на 14 августа на YouTube и сразу же стало невероятно популярным.

Рэп-баттл
Рэп-баттлы и юный Ленин: новые технологии в кампаниях российских политиков

Больше года назад — в конце июля 2016-го — известные рэперы схлестнулись: Oxxxymiron ответил Гнойному на его резкое высказывание в Twitter и вызвал его на соревнование. РИА Новости разбиралось в том, чем интересны эти люди и почему запись уже посмотрело несколько миллионов человек. 

Кто такие Oxxxymiron и Гнойный? 

Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) — один из самых известных российских рэперов, который осенью этого года даст концерт в 30-тысячном спортивном комплексе "Олимпийский". Мирон Федоров окончил Оксфорд, любит русскую классическую поэзию и считается одним из важнейших персон российского хип-хопа. В его текстах можно часто найти отсылки к произведениям литературы и кинематографа. Его последний альбом "Горгород" стал самым продаваемым российским хип-хоп-альбомом в iTunes в 2015 году.

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, Соня Мармеладова, Вячеслав Карелин, больше известен в баттловой среде, то есть в узконаправленном сообществе. Он выпускает треки под разными псевдонимами, активно использует табуированную лексику, в его текстах много вызывающих и провокационных моментов.

Считается, что Гнойный — нигилист, который отрицает мировую культуру и переворачивает все с ног на голову. Так же он поступает со своими оппонентами на баттлах.

Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) на REVOLT Music Conference, штат Флорида. Архивное Фото.
© AP Photo / Marc Serota
Журнал Forbes назвал самых богатых рэперов 2017 года

Что такое рэп-баттл?

Для рэперов участие в баттле – это важный показатель популярности и состоятельности, поэтому они часто вызывают друг друга на подобные встречи.

В России рэп-баттлы "Versus" существуют с 2013 года. Эта площадка была первой и остается одной из самых популярных.  В битвах участвуют разные хип-хоп исполнители. Схватка проходит в три раунда, без микрофонов и сопровождения. Тексты для таких встреч готовятся заранее. По итогам судьи отдают свои голоса и объявляют победителя.

Почему видео уже посмотрело несколько миллионов?

Здесь встретились два абсолютно разных исполнителя: Oxxxymiron, автор осмысленного рэпа с отсылками к классическому искусству, и Гнойный с его текстами "для своих" и левыми идеями. Первый дает концерты, интервью, участвует в рекламных акциях, второй — отказывается от общения с журналистами, не раскрывает детали биографии и постоянно меняет свой псевдоним. Интересные тексты Мирона слушают даже те, кто не любит рэп, у Гнойного — ограниченная аудитория.

Баттл ждали и поклонники, и представители рэп-культуры. Часть фанатов не хотела верить слухам о том, что Oxxxymiron проиграл. Часть хотела узнать, как именно он проиграл. В видео звучит много нецензурной лексики, но, к удивлению многих, ее использовал только Гнойный. Oxxxymiron на этот раз не допустил ни одного нелитературного выражения.

Чем этот баттл интересен?

Ожидания перед встречей подогревал Гнойный: в своих недавних треках он неоднократно упоминал противника, называя его "Оксана Миронова" или напрямую Oxxxymiron. В то время как сам Мирон, будучи в турне, кажется, забыл о предстоящем событии и занимался текущими проектами.

© Youtube-канал versusbattleruБаттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
Баттл Oxxxymiron против Гнойного

Баттл Oxxxymiron и Гнойного состоялся 6 августа, но в Сеть запись попала только в ночь на 14-е. Oxxxymiron не проигрывал встреч с другими рэперами. Всего у него их было четыре, и запись последней набрала в YouTube 38 миллионов просмотров.

Кроме спортивного интереса и популярности участников, встреча уникальна тем, что рэперы представляют две самые крупные баттловые площадки: Oxxxymiron — Versus, а Гнойный — "Слово SPB". То есть это два абсолютно разных лагеря рэп-культуры.

Баттл Oxxxymiron против Гнойного
© Youtube-канал versusbattleru
Oxxxymiron готов вновь принять участие в рэп-баттле, несмотря на поражение

О чем были рифмы рэперов?

В схватке противники должны были задеть и обидеть друг друга. Каждый вспоминал неприятные ситуации из жизни оппонента, факты биографии  и творческие успехи или поражения. То, насколько виртуозно у них это получилось, оценивали пять судей, некоторые из которых даже не связаны с рэпом. 

Oxxxymiron в своих рифмах упоминает "Облако в штанах" Маяковского и Кристофера Нолана: "Я знал, что Готэму нужна фигура Джокера, что против меня новый персонаж. Но я сам себе режиссер, я тебя создал и снял. Я — Брюс Уэйн и Кристофер Нолан в одном. Роли готовы, но твоя написана от и до. Мне был нужен враг — вуаля". 

Гнойный называл имена Оруэлла и Замятина, с которыми пытался сравнить альбом Oxxxymiron: "Все ждали четыре года, он как мог нагнетал интригу. Но все, что ему пришло в голову, — это записать аудиокнигу. Причем банальную антиутопию. <…> Твой рэп — дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории".

Чем это кончилось?

Закончился баттл победой Гнойного всухую — 5:0. Пользователи социальных сетей активно шутят и создают мемы. Само видео продолжает набирать просмотры, к моменту публикации статьи видео уже собрало более пяти миллионов просмотров.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Василий Алибабаевич
Дно уже здесь
15:34
14.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена