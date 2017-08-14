Рэп-баттл года: почему все говорят про Oxxxymiron и Гнойного

Москва, 14 авг — РИА Новости, Ануш Долуханян. Несколько миллионов просмотров за считаные часы. Видео словесной схватки двух рэперов — Oxxxymiron и Гнойного — было опубликовано в ночь на 14 августа на YouTube и сразу же стало невероятно популярным.

Больше года назад — в конце июля 2016-го — известные рэперы схлестнулись: Oxxxymiron ответил Гнойному на его резкое высказывание в Twitter и вызвал его на соревнование. РИА Новости разбиралось в том, чем интересны эти люди и почему запись уже посмотрело несколько миллионов человек.

Кто такие Oxxxymiron и Гнойный?

Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) — один из самых известных российских рэперов, который осенью этого года даст концерт в 30-тысячном спортивном комплексе "Олимпийский". Мирон Федоров окончил Оксфорд, любит русскую классическую поэзию и считается одним из важнейших персон российского хип-хопа. В его текстах можно часто найти отсылки к произведениям литературы и кинематографа. Его последний альбом "Горгород" стал самым продаваемым российским хип-хоп-альбомом в iTunes в 2015 году.

Рэпер Гнойный, он же Слава КПСС, Соня Мармеладова, Вячеслав Карелин, больше известен в баттловой среде, то есть в узконаправленном сообществе. Он выпускает треки под разными псевдонимами, активно использует табуированную лексику, в его текстах много вызывающих и провокационных моментов.

Считается, что Гнойный — нигилист, который отрицает мировую культуру и переворачивает все с ног на голову. Так же он поступает со своими оппонентами на баттлах.

Что такое рэп-баттл?

Для рэперов участие в баттле – это важный показатель популярности и состоятельности, поэтому они часто вызывают друг друга на подобные встречи.

В России рэп-баттлы "Versus" существуют с 2013 года. Эта площадка была первой и остается одной из самых популярных. В битвах участвуют разные хип-хоп исполнители. Схватка проходит в три раунда, без микрофонов и сопровождения. Тексты для таких встреч готовятся заранее. По итогам судьи отдают свои голоса и объявляют победителя.

Почему видео уже посмотрело несколько миллионов?

Здесь встретились два абсолютно разных исполнителя: Oxxxymiron, автор осмысленного рэпа с отсылками к классическому искусству, и Гнойный с его текстами "для своих" и левыми идеями. Первый дает концерты, интервью, участвует в рекламных акциях, второй — отказывается от общения с журналистами, не раскрывает детали биографии и постоянно меняет свой псевдоним. Интересные тексты Мирона слушают даже те, кто не любит рэп, у Гнойного — ограниченная аудитория.

Баттл ждали и поклонники, и представители рэп-культуры. Часть фанатов не хотела верить слухам о том, что Oxxxymiron проиграл. Часть хотела узнать, как именно он проиграл. В видео звучит много нецензурной лексики, но, к удивлению многих, ее использовал только Гнойный. Oxxxymiron на этот раз не допустил ни одного нелитературного выражения.

Чем этот баттл интересен?

Ожидания перед встречей подогревал Гнойный: в своих недавних треках он неоднократно упоминал противника, называя его "Оксана Миронова" или напрямую Oxxxymiron. В то время как сам Мирон, будучи в турне, кажется, забыл о предстоящем событии и занимался текущими проектами.

Баттл Oxxxymiron и Гнойного состоялся 6 августа, но в Сеть запись попала только в ночь на 14-е. Oxxxymiron не проигрывал встреч с другими рэперами. Всего у него их было четыре, и запись последней набрала в YouTube 38 миллионов просмотров.

Кроме спортивного интереса и популярности участников, встреча уникальна тем, что рэперы представляют две самые крупные баттловые площадки: Oxxxymiron — Versus, а Гнойный — "Слово SPB". То есть это два абсолютно разных лагеря рэп-культуры.

О чем были рифмы рэперов?

В схватке противники должны были задеть и обидеть друг друга. Каждый вспоминал неприятные ситуации из жизни оппонента, факты биографии и творческие успехи или поражения. То, насколько виртуозно у них это получилось, оценивали пять судей, некоторые из которых даже не связаны с рэпом.

Oxxxymiron в своих рифмах упоминает "Облако в штанах" Маяковского и Кристофера Нолана: "Я знал, что Готэму нужна фигура Джокера, что против меня новый персонаж. Но я сам себе режиссер, я тебя создал и снял. Я — Брюс Уэйн и Кристофер Нолан в одном. Роли готовы, но твоя написана от и до. Мне был нужен враг — вуаля".

Гнойный называл имена Оруэлла и Замятина, с которыми пытался сравнить альбом Oxxxymiron: "Все ждали четыре года, он как мог нагнетал интригу. Но все, что ему пришло в голову, — это записать аудиокнигу. Причем банальную антиутопию. <…> Твой рэп — дешевая литература в мягкой обложке. Это набор самых скучных клише, которые существовали в истории".

Чем это кончилось?

Закончился баттл победой Гнойного всухую — 5:0. Пользователи социальных сетей активно шутят и создают мемы. Само видео продолжает набирать просмотры, к моменту публикации статьи видео уже собрало более пяти миллионов просмотров.