Минкомсвязи подготовило список данных пользователей для передачи ФСБ

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило и представило на общественное обсуждение проект поправок в ряд законов, согласно которым распространители информации, внесенные в реестр Роскомнадзора, должны будут по запросу правоохранительных органов передавать личные данные пользователей спецслужбам. Проект доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложениям Минкомсвязи, распространители информации, в том числе мессенджеры и соцсети, будут обязаны передавать силовикам следующие данные: идентификатор пользователя, дату и время регистрации, фамилию, имя и отчество, псевдоним, дату рождения, IP-адрес, адрес, номер телефона, паспортные данные, список родственников, пересланные сообщения, передаваемые файлы, записи аудио- и видеозвонков, а также информацию о совершенных ими электронных платежах.

Кроме того, обязательной передаче могут подлежать сведения о местоположении, об учетных записях в других сетях, а также о дате и времени авторизации и выхода из сервиса.

В реестре организаторов распространения информации в настоящее время находятся такие соцсети, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир" и "Мой круг", мессенджеры "Агент@Mail.ru" и IMO. В июне этого года в перечень добавили Telegram, которому грозила блокировка на территории России. Создатель мессенджера Павел Дуров тогда говорил, что согласился предоставить необходимые для регистрации данные, поскольку они и так находятся в открытом доступе. В Роскомнадзоре заявили, что сервис "начал работать в правовом поле Российской Федерации".