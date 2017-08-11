Путин обсудил с забайкальским губернатором ситуацию с аварийным жильем

НОВО-ОГАРЕВО, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой ситуацию с аварийным жильем и передал просьбы местных жителей, полученные на прямой линии.

"Здесь есть ещё и другие вопросы, связанные с аварийным жильём, с дорогами. Обычный такой набор, но он обычный статистически, а для конкретных людей-то это всё имеет огромное значение. Я вам это всё передам. Жду доклад, информацию о том, что сделано", — сказал Путин губернатору.

Со своей стороны Жданова сообщила президенту, что его поручение по прямой линии выполнено.

Наталье Калининой, которая на прямой линии пожаловалась на непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, власти Забайкальского края ранее предоставили однокомнатную квартиру в Чите.

Калинина в ходе прямой линии пожаловалась Путину, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Путин пообещал тогда обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших дома в результате пожаров в 2015 году. Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.