Ространснадзор поддержал введение видеофиксации техосмотра автомобиля

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) поддерживает введение фото- и видеофиксации технического осмотра автомобиля, следует из слов его представителя.

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Газета " Известия " в пятницу написала, что Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля . Соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести осенью. Ространснадзор входит в рабочую группу Минэкономразвития по этому вопросу.

"Отношение к проекту положительное", — передал РИА Новости представитель ведомства слова заместителя главы Ространснадзора Асланбека Ахохова.

Он добавил, что Ространснадзор при условии выделения дополнительного финансирования и дополнительной штатной численности готов к проведению внеплановых проверок по нарушениям, связанным с техосмотром.