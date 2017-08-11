Ространснадзор поддержал введение видеофиксации техосмотра автомобиля

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) поддерживает введение фото- и видеофиксации технического осмотра автомобиля, следует из слов его представителя.
16.2%Да, наконец-то осмотр будет проходить по всем правилам
68.1%Не уверен, что это кардинально поменяет ситуацию на рынке техуслуг
15.7%Мне все равно, у меня нет автомобиля
"Отношение к проекту положительное", — передал РИА Новости представитель ведомства слова заместителя главы Ространснадзора Асланбека Ахохова.
Он добавил, что Ространснадзор при условии выделения дополнительного финансирования и дополнительной штатной численности готов к проведению внеплановых проверок по нарушениям, связанным с техосмотром.