Минэкономразвития предложило снимать на видео техосмотр автомобилей

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минэкономразвития разработало документ, который предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию технического осмотра автомобиля, соответствующие поправки в закон о техосмотре планируется внести осенью, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на министерство.

"Проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, "включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства". На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам", — говорится в материале.

Как пишет газета, необходимость данной меры в министерстве связывают с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Например, когда страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины.

По мнению рабочей группы Минэкономразвития, куда также вошли представители ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и РСА, данная инициатива должна гарантировать факт прохождения машиной проверки по всем правилам.

Издание напоминает, что сейчас в соответствии с законом о техосмотре транспортных средств для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указывается, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии осмотренных машин хранятся в единой автоматизированной базе данных (ЕАИСТО), которую ведет ГИБДД. При этом аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль за ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков (РСА).