Незрячую девушку не пустили в ресторан на Останкинской башне

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Незрячую девушку, собиравшуюся посетить ресторан в Останкинской башне, не пропустили к заведению, сославшись на возможные трудности при эвакуации, об этом РИА Новости рассказала сама москвичка, Дана Мерзлякова.

"Это была моя попытка попасть в ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашне. Туда я отправилась в сопровождении зрячего друга, сама я тотально незрячая. Для прохода в ресторан нужно попасть на смотровую площадку сначала, на этапе покупки билетов меня не пропустили, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Якобы правила у них не только внутренние, они прописаны МЧС", — рассказала собеседница агентства.

"Я попыталась поговорить с администратором смотровой площадки, администратор сказала, что они пропустить меня никак не могут. При этом отметили, что попасть в ресторан я могу только через смотровую площадку", — добавила она.

По словам девушки, на ее посты в социальных сетях отреагировали помощники депутатов, которые должны были сделать прокурорский запрос, однако никаких новостей от них нет.

"Я хотела бы написать запрос в Роспотребнадзор, потому что мы с вами понимаем, что у многих зрячих людей будут трудности с эвакуацией, так что это не очень справедливо со стороны администрации", — сказала Дана.