Утонувшего при спасении девушки дагестанца посмертно представят к наградам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жителя Дагестана Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на московском пляже, представят к государственным наградам, сообщил в среду глава республики Рамазан Абдулатипов.

Трагедия произошла в июне на пляже в Серебряном Бору, где 26-летний Рашид, житель селения Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана, отдыхал со своими коллегами. Увидев, что одна из девушек слишком далеко заплыла, Рашид бросился ее спасать. Ему удалось притянуть её ближе к берегу, где её без чувств перехватили коллеги, но сам Рашид не смог спастись.

Его тело было найдено водолазами лишь 30 июня при проведении поисково-спасательных работ в пруду. Трагедия, произошедшая с Рашидом Салахбековым, привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить героя посмертно к награде.

"В конце июня наш земляк Рашид Салахбеков погиб, спасая тонущую девушку на пляже в Москве. В тот роковой день он оказался единственным, кто, не раздумывая, бросился на помощь. Как говорил Имам Шамиль: "Тот, кто думает о последствиях, не герой". И этими словами в жизни руководствуются дагестанцы, в большинстве своем являющиеся отважными, самоотверженными и благородными людьми", — написал Абдулатипов в Instagram.

Он отметил, что на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, "потому что зачастую именно обычные дагестанские парни формируют положительный образ республики".

"Мною уже дано поручение представить Рашида Салахбекова к государственным наградам республиканского и федерального уровня. Не только родные и близкие, но и вся республика гордится своим достойным сыном!" — заключил он.