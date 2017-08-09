Утонувшего при спасении девушки дагестанца посмертно представят к наградам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жителя Дагестана Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на московском пляже, представят к государственным наградам, сообщил в среду глава республики Рамазан Абдулатипов.
Его тело было найдено водолазами лишь 30 июня при проведении поисково-спасательных работ в пруду. Трагедия, произошедшая с Рашидом Салахбековым, привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить героя посмертно к награде.
Он отметил, что на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, "потому что зачастую именно обычные дагестанские парни формируют положительный образ республики".
"Мною уже дано поручение представить Рашида Салахбекова к государственным наградам республиканского и федерального уровня. Не только родные и близкие, но и вся республика гордится своим достойным сыном!" — заключил он.