Муниципальный округ в Петербурге закупит спиннеров на семь тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Администрация муниципального округа "Морской" (Василеостровский район) в Петербурге объявила тендер стоимостью более 7 тысяч рублей на поставку спиннеров для проведения массового мероприятия "День нашего двора", говорится в материалах на сайте госзакупок.
"Поставка ручного тренажера – спиннер – для участников интерактивной конкурсной программы для организации и проведения массового мероприятия "День нашего двора" для жителей, проживающих на территории МО", — говорится в разделе "Наименование объекта закупки" соответствующей госзакупки.
Диагональ спиннера, согласно документации, должна быть не менее 7 см, вес не менее 60 г. Срок гарантии закупаемых спиннеров должен составлять один год. Отмечается, что качество и безопасность товара должны соответствовать действующему законодательству.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обратил внимание на то, что в последнее время в России отмечается "агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров" и намерен изучить их возможные негативные последствия на здоровье детей. Роспотребнадзор рекомендует родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, не покупать их в неустановленных местах, с рук.