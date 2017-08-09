Муниципальный округ в Петербурге закупит спиннеров на семь тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Администрация муниципального округа "Морской" (Василеостровский район) в Петербурге объявила тендер стоимостью более 7 тысяч рублей на поставку спиннеров для проведения массового мероприятия "День нашего двора", говорится в материалах на сайте госзакупок.

Спиннер – прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.

"Поставка ручного тренажера – спиннер – для участников интерактивной конкурсной программы для организации и проведения массового мероприятия "День нашего двора" для жителей, проживающих на территории МО", — говорится в разделе "Наименование объекта закупки" соответствующей госзакупки.

Дата начала подачи заявок на данную госзакупку – 7 августа. Начальная стоимость – 7116,9 рублей. За эти деньги необходимо поставить 70 спиннеров. В техзадании уточняется, что спиннеры должны быть изготовлены из пластика и могут быть "разной цветовой расцветки" (розовый, синий, зеленый и т.д.).

Диагональ спиннера, согласно документации, должна быть не менее 7 см, вес не менее 60 г. Срок гарантии закупаемых спиннеров должен составлять один год. Отмечается, что качество и безопасность товара должны соответствовать действующему законодательству.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обратил внимание на то, что в последнее время в России отмечается "агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров" и намерен изучить их возможные негативные последствия на здоровье детей. Роспотребнадзор рекомендует родителям, решившим приобрести спиннер ребенку, не покупать их в неустановленных местах, с рук.