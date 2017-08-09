Питерские фанаты рока выступили против переноса стены Цоя из Москвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Лидер организации "Рок-Петроград" Сергей Елгазин выступил против переноса стены Цоя из Москвы в Санкт-Петербург, этот вопрос, по мнению музыканта, должен решаться на федеральном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что жители Арбата предложили перенести стену Цоя в другое место из-за нарушений общественного порядка в этом районе поклонниками рок-звезды. Глава округа Евгений Бабенко заявил, что, в частности рассматривается предложение перевезти стену Цоя в Петербург, где родился музыкант.

"Мое отношение, как руководителя организации, защищающей идеалы русского рока, к этой инициативе отрицательное. Почему решают за всех киноманов России? Русский рок – это уникальное русское явление. Стена Цоя в Москве – всероссийский туристический объект, стихийно возникшая народная святыня. Если говорить о таких серьезных вещах, то нужно не местной управой решать подобные вопросы, а привлекать министерство культуры РФ", — заявил Елгазин РИА Новости.

Он добавил, что в Петербурге эта стена может быть быстро закрашена, как это было с некоторыми уличными портретами Цоя. "Это может быть сделано по одной лишь жалобе какого-нибудь активиста", — заметил Елгазин.

Движение "Рок-Петроград" заступалось за Цоя, когда депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что музыкант получал гранты от ЦРУ, а песню "Мы ждем перемен" написали сотрудники спецслужб, чтобы развалить СССР. Активисты движения "Рок-Петроград" провели серию протестных пикетов в Северной столице.