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Общество

Питерские фанаты рока выступили против переноса стены Цоя из Москвы

12:1909.08.2017
(обновлено: 12:40 09.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве. Архивное фотоСтена Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Лидер организации "Рок-Петроград" Сергей Елгазин выступил против переноса стены Цоя из Москвы в Санкт-Петербург, этот вопрос, по мнению музыканта, должен решаться на федеральном уровне.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее СМИ сообщили, что жители Арбата предложили перенести стену Цоя в другое место из-за нарушений общественного порядка в этом районе поклонниками рок-звезды. Глава округа Евгений Бабенко заявил, что, в частности рассматривается предложение перевезти стену Цоя в Петербург, где родился музыкант.

"Мое отношение, как руководителя организации, защищающей идеалы русского рока, к этой инициативе отрицательное. Почему решают за всех киноманов России? Русский рок – это уникальное русское явление. Стена Цоя в Москве – всероссийский туристический объект, стихийно возникшая народная святыня. Если говорить о таких серьезных вещах, то нужно не местной управой решать подобные вопросы, а привлекать министерство культуры РФ", — заявил Елгазин РИА Новости.

Он добавил, что в Петербурге эта стена может быть быстро закрашена, как это было с некоторыми уличными портретами Цоя. "Это может быть сделано по одной лишь жалобе какого-нибудь активиста", — заметил Елгазин.

Движение "Рок-Петроград" заступалось за Цоя, когда депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что музыкант получал гранты от ЦРУ, а песню "Мы ждем перемен" написали сотрудники спецслужб, чтобы развалить СССР. Активисты движения "Рок-Петроград" провели серию протестных пикетов в Северной столице.

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© Фото : Игорь МухинВиктор Цой, Москва, 1986.Виктор Цой, Москва, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Виктор Цой, Москва, 1986.
© Фото : Игорь МухинВиктор Цой, Москва, 1986.Виктор Цой, Москва, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Виктор Цой, Москва, 1986.
© Фото : Игорь МухинАлла Пугачева, Москва, 1990.Алла Пугачева, Москва, 1990
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Алла Пугачева, Москва, 1990.
© Фото : Игорь МухинПетр Мамонов, Москва, 1990.Петр Мамонов, Москва, 1990
© Фото : Игорь Мухин
Петр Мамонов, Москва, 1990.
© Фото : Игорь Мухин"Мамонов и Алексей", Москва, 1990.Мамонов и Алексей, Москва, 1990
© Фото : Игорь Мухин
"Мамонов и Алексей", Москва, 1990.
© Фото : Игорь МухинОлег Гаркуша "АукцЫон", Ленинград, 1986.Олег Гаркуша АукцЫон, Ленинград, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Олег Гаркуша "АукцЫон", Ленинград, 1986.
© Фото : Игорь МухинЮрий Шевчук, концерт "ДДТ" на фирме "Мелодия", Москва, 1987.Юрий Шевчук, концерт ДДТ на фирме Мелодия, Москва, 1987
© Фото : Игорь Мухин
Юрий Шевчук, концерт "ДДТ" на фирме "Мелодия", Москва, 1987.
© Фото : Игорь МухинБорис Гребенщиков, Ленинград, 1986.Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986.
© Фото : Игорь МухинПаук, Воробей и Ко, Москва, 1985.Паук, Воробей и Ко, Москва, 1985
© Фото : Игорь Мухин
Паук, Воробей и Ко, Москва, 1985.
© Фото : Игорь МухинАлександр "Рикошет" Аксенов, Константин Кинчев и Евгений Федоров, Ленинград, 1986.Александр Рикошет Аксенов, Константин Кинчев и Евгений Федоров, Ленинград, 1986
© Фото : Игорь Мухин
Александр "Рикошет" Аксенов, Константин Кинчев и Евгений Федоров, Ленинград, 1986.
© Фото : Игорь МухинВильнюс, 1987.Вильнюс, 1987
© Фото : Игорь Мухин
Вильнюс, 1987.
© Фото : Игорь МухинИз проекта "Советские монументы 1988-2000".Из проекта Советские монументы 1988-2000
© Фото : Игорь Мухин
Из проекта "Советские монументы 1988-2000".
© Фото : Игорь МухинИз проекта "Советские монументы 1988-2000".Из проекта Советские монументы 1988-2000
© Фото : Игорь Мухин
Из проекта "Советские монументы 1988-2000".
© Фото : Игорь МухинИз проекта "Советские монументы 1988-2000".Из проекта Советские монументы 1988-2000
© Фото : Игорь Мухин
Из проекта "Советские монументы 1988-2000".
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